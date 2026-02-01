Balance por lluvias en la RM: 341 viviendas afectadas

La Región Metropolitana vivió durante la jornada de este sábado, una lluvia poco esperada, que dejó 341 viviendas afectadas, según informó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. Los daños se concentraron en las comunas de Maipú, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, en las cuales se registró la caída de granizos de gran tamaño, así como aludes, en las primeras tres comunas mencionadas.

En Maipú hubo 300 viviendas dañadas, seguida por Padre Hurtado, con 33 viviendas, y Las Condes con 8. La villa Isabel Riquelme de Maipú fue una de las más afectadas por las lluvias que cayeron en la comuna, registrándose 17,4 milímetros de agua precipitada en tan solo una hora y media.

Al sector mencionado se le suma La Farfana, El Abrazo y Camino a Melipilla como los más afectados de la comuna.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dio más detalles de las pérdidas que vivieron los vecinos de la comuna: “Nosotros ayer en terreno vimos al menos más de 150 departamentos que tenían pérdida total de todos sus bienes materiales, ya que el agua le entró con más de un metro y medio de profundidad”.

Asímismo, Andrés Mondaca, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), adelantó que la tarde de este domingo podrían darse precipitaciones sectorizadas en Santiago, precisando que el evento se daría cerca de las 17:00 o 18:00 horas.