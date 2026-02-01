¿Kaiser, el Daniel Jadue del gobierno de Kast?

Si José Antonio Kast creyó que el desafío de ordenar a sus aliados terminaba con la foto del gabinete, puede que se haya equivocado. Porque mientras la izquierda aún digiere su nuevo rol opositor, en la misma derecha ya asoma otro frente: la posibilidad de que Johannes Kaiser se transforme en una especie de Daniel Jadue del nuevo ciclo político, pero por el flanco derecho.

El Partido Nacional Libertario (PNL), fundado por el propio Kaiser, está en una zona incómoda: no es oficialismo, pero tampoco oposición tradicional. Es otra cosa. Una derecha que apoyó a Kast, pero que ahora lo mirará desde la gradería… con micrófono propio.

El PNL decidió restarse del gobierno entrante con un argumento claro: el diseño del gabinete los dejaba lejos de las áreas donde querían incidir. Kaiser lo resumió sin maquillaje hace unos días en The Clinic: “Me da lata que me quemé y que nos hayan hecho perder el tiempo”.

En la izquierda, que aún busca rearticularse de cara al escenario posterior al 11 de marzo, reconocen en privado que los libertarios podrían apropiarse de una parte relevante de la agenda opositora y relegarlos a un segundo plano.

En Chile Vamos admiten que el PNL —hoy, además, en plena disputa interna por la rebeldía del diputado Cristián Labbé, quien defendió públicamente que fue un error no entrar al gabinete de Kast— es un actor difícil de predecir. Coinciden en que programáticamente hay coincidencias con Kast, pero que en la contingencia pueden aparecer giros bruscos.

El diputado RN Andrés Longton lo dijo sin rodeos esta semana en Radio Infinita, cuando le preguntaron si era un riesgo tener a los libertarios fuera del gobierno: “Sí, claro. Y adentro también —se rió incómodamente—. Creo que hay riesgo en ambas posiciones, pero hay que saber administrarlo”.

Longton, en línea con su coalición, anticipa que los libertarios se moverán con cálculo propio: a veces marcarán distancia para potenciar a Kaiser y, otras, se cuadrarán con Kast cuando las ideas y la coyuntura no les dejen mucho margen.

La lectura transversal es que existe una agenda programática y otra de contingencia, más impredecible, y que primero habrá que esperar para ver cuáles serán los movimientos iniciales del nuevo gobierno.

Ahí aparece la comparación que ya empieza a circular entre analistas: ¿puede Kaiser convertirse en el Daniel Jadue de la derecha?

Analistas coinciden en que si Kaiser decide diferenciarse sistemáticamente —incluso frente a proyectos del propio Kast en seguridad, crecimiento o migración— corre el riesgo de quedar como una fuerza que se opone por identidad más que por contenido. Y en política chilena reciente hay un antecedente fresco de cómo termina esa estrategia: Jadue, un referente duro pero con influencia decreciente fuera de su nicho.

La duda es si Kaiser quiere ser socio disciplinado de un gobierno que no lo integró, o referente de una derecha más dura que le marque la cancha desde el Congreso y los matinales. Si opta por lo segundo, Kast podría descubrir pronto que su primera oposición no estará en la izquierda, sino sentada un poco más a la derecha… y hablando el mismo idioma que él.

