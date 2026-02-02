Ministro Elizalde llama J.A. Kast a “ponerse la camiseta” con postulación de Bachelet a la ONU

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde se refirió a las posturas expresadas por el Presidente Electo, José Antonio Kast, respecto de la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Esto luego de que esta mañana el Presidente Gabriel Boric anunciara la presentación de la exmandataria, en conjunto con delegaciones de México y Brasil.

Cabe recordar que la mayor parte del proceso será llevado adelante desde la administración de José Antonio Kast y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna. La expresidenta se reunió a finales del año pasado con el Presidente Electo, quien, si bien dio señales de que encontrará respaldo durante su mandato, aseguró que no expresará su definición antes del 11 de marzo.

El ministro Elizalde hizo un llamado al respaldo unificado, consultado por la falta de certezas por parte de Kast. “Queremos insistir que esta candidatura es una oportunidad para Chile, y por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile para que podamos tener una compatriota encabezando el el Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”, señaló.

Asimismo, confirmó que la administración entrante y saliente ya han revisado la postulación. “En la reunión que hubo entre el presidente Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, aquí en La Moneda (…) Se conversó de este tema”, recalcó, a lo añadió que “adicionalmente, el Presidente Boric anunció en un programa de televisión, en una entrevista, hace un tiempo atrás, que la candidatura se iba a inscribir en el marco de su mandato presidencial”.

“Por tanto, se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”, agregó.

Sin embargo, Elizalde evitó polemizar con la administración entrante: “Nosotros no vamos a adelantar lo que tenga en su momento anunciar el próximo Gobierno. Cada vocería corresponde al Gobierno que se representa, pero sí es de puro conocimiento que la expresidenta Bachelet se reunió con el Presidente electo, José Antonio Kast, trataron el tema y el y el propio Presidente electo señaló que en su momento iba a señalar su postura”.