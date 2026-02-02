Publicidad
UDI suma presión a J.A. Kast y llama a no respaldar candidatura de Michelle Bachelet a la ONU PAÍS

UDI suma presión a J.A. Kast y llama a no respaldar candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El jefe de la bancada UDI, Henry Leal, calificó como “un premio” inmerecido la candidatura de la exmandataria, por cuanto porque el suyo “no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Tras el anuncio del Presidente Boric de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, la bancada UDI se opuso unánimemente. Solicitó al Presidente electo, José Antonio Kast, que no la respalde, criticando duramente su gestión en seguridad, crecimiento económico y educación. Kast, por su parte, mantuvo una postura neutra, declarando que no se pronunciará sobre el tema hasta asumir la presidencia el 11 de marzo.
A pocas horas de que el Presidente Gabriel Boric comunicara la decisión de apoyar anunciara la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria para la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), la bancada de diputados UDI llamó unánimemente al Presidente Electo, José Antonio Kast, a no apoyar la empresa de la expresidenta.

“Creemos que ella promovió las peores políticas públicas que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública”, afirmó el presidente de la bancada gremialista, Henry Leal, añadiendo que “ella no se merece un premio de esta naturaleza porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación”.

“La bancada de la UDI de manera unánime solicita al Presidente de la República electo, José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU”, urgió el parlamentario.

