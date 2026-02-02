UDI suma presión a J.A. Kast y llama a no respaldar candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

A pocas horas de que el Presidente Gabriel Boric comunicara la decisión de apoyar anunciara la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria para la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), la bancada de diputados UDI llamó unánimemente al Presidente Electo, José Antonio Kast, a no apoyar la empresa de la expresidenta.

“Creemos que ella promovió las peores políticas públicas que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública”, afirmó el presidente de la bancada gremialista, Henry Leal, añadiendo que “ella no se merece un premio de esta naturaleza porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación”.

“La bancada de la UDI de manera unánime solicita al Presidente de la República electo, José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU”, urgió el parlamentario.

“Uno tiene que ver dónde prioriza. Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas. He señalado, en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República. Lo señalé y vuelvo a reiterar, mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, afirmó.