“Uno tiene que ver dónde prioriza”: J.A. Kast declina abordar candidatura a la ONU de Bachelet

El Presidente electo, José Antonio Kast, declinó referirse a la postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), anunciada durante esta mañana por el Presidente Gabriel Boric, y que será oficializada en la sede del organismo en Nueva York con respaldo de Brasil y México durante esta jornada.

El Presidente electo se reunió con la exmandataria poco después de su victoria en segunda vuelta, en donde, a pesar de que dar señales de que en su administración encontraría un respaldo, afirmó que no transparentaría ninguna opción a favor o en contra de su candidatura hasta su toma de mando.

Desde Viña del Mar, donde llegó para reunirse con familias damnificadas por el megaincendio de hace casi dos años, el próximo Jefe de Palacio puso el énfasis en la agenda propia en la zona. “Para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí, y no destinar hoy día, en ningún momento, a no pensar en eso“.

“Estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”, añadió.

En esa misma línea, se quitó presiones respecto de tomar alguna postura: “No tengo porqué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza”.

Sin embargo, también aprovechó la instancia para mandar un mensaje al oficialismo: “Uno tiene que ver dónde prioriza. Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas. He señalado, en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República. Lo señalé y vuelvo a reiterar, mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.