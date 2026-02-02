Vallejo responde a Kast por candidatura de Bachelet: “Gobernar es caminar y mascar chicle a la vez”

La decisión del Presidente Gabriel Boric de oficializar, junto a Brasil y México, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas no solo activó respaldos transversales en el oficialismo, sino que también abrió un flanco político con el Presidente electo, José Antonio Kast, y la oposición más dura.

Desde primera hora de este lunes, en La Moneda, el Mandatario confirmó la inscripción de la exjefa de Estado, destacando el respaldo regional. El anuncio fue rápidamente valorado por figuras del oficialismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, que subrayaron la trayectoria internacional de Bachelet y calificaron la postulación como un “tema de Estado”.

Sin embargo, la reacción del Presidente electo marcó un contrapunto. Desde Viña del Mar, en el aniversario de los incendios que afectaron a la zona hace dos años, Kast evitó pronunciarse sobre la candidatura y cuestionó las prioridades del Ejecutivo. “Uno tiene que ver dónde prioriza”, afirmó, señalando que la contingencia y el acompañamiento a las víctimas debían concentrar toda la atención. Insistió, además, en que mientras no asuma formalmente el cargo, el 11 de marzo, no se referirá a otros asuntos.

Ministra Vallejo: “caminar y mascar chicle al mismo tiempo”

La respuesta del Gobierno no tardó. La ministra vocera, Camila Vallejo, defendió la actuación del Ejecutivo y replicó que gobernar implica abordar simultáneamente distintas dimensiones. “Al presidente electo le tocará ser Presidente en marzo y tendrá que darse cuenta de que gobernar implica atender las emergencias, pero también muchos otros problemas”, sostuvo, recalcando que la política exterior “no para” y que la ciudadanía exige avanzar en transformaciones, legislación y relaciones internacionales al mismo tiempo. Su frase —“caminar y mascar chicle al mismo tiempo”— sintetizó la postura de La Moneda frente a las críticas.

“Estamos, no solamente en terreno para atender la emergencia en el sur y también en Maipú y en sectores afectados por el sistema frontal del fin de semana, sino también en sacar leyes y atender materias en política internacional”, agregó la ministra Vallejo.

En paralelo, el oficialismo cerró filas. Parlamentarios y dirigentes recalcaron que una eventual llegada de Bachelet a la ONU sería un orgullo para Chile y llamaron al próximo gobierno a respaldar la candidatura, más allá de las diferencias internas.

El tono más áspero vino desde la oposición. El diputado Johannes Kaiser cuestionó duramente la postulación, calificando la gestión de Bachelet de negativa tanto a nivel nacional como internacional y asegurando que la candidatura es vista “con ojos muy críticos”.

Así, la carrera de Bachelet hacia la ONU, aún en su etapa inicial, ya se convirtió en un nuevo eje de disputa política interna, anticipando tensiones entre el Gobierno saliente, el presidente electo y una oposición que busca marcar diferencias desde el primer día.