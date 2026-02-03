Kast inicia su gira por Europa en Bélgica y prepara reuniones con Orbán y Meloni

El Presidente electo, José Antonio Kast, arribó a Bruselas para iniciar su gira presidencial por Europa. Durante su gira de tres días sostendrá reuniones con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En Bélgica, además, tomará parte de la VII Cumbre Transatlántica, instancia organizada por Political Network for Values, organización de corte conservador que el propio Kast presidió entre 2022 y 2024.

El mandatario electo viajó acompañado de su esposa, Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y su asesor Cristián Valenzuela. Durante la tarde de este martes, participará en la VII Cumbre Transatlántica, organizada por Political Network for Values, cuyo tema en esta versión de 2026 es “Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia”.

Al respecto, Kast señaló que esta gira se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones internacionales previo a su juramento como Presidente de la República. “Aquí primero venimos como grupo al tema del Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos”, indicó.

La agenda continuará el miércoles con un viaje a Budapest, donde el mandatario electo se reunirá con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un almuerzo de trabajo. Posteriormente, se trasladará a Roma para sostener un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Según explicó Kast, las reuniones buscan “generar vínculos en temas de seguridad, inmigración, emprendimiento, energía y agricultura”. En relación con su encuentro con Meloni, señaló que abordarpa experiencias comparadas en materia de seguridad, como el artículo 41 bis del sistema penitenciario italiano, así como fenómenos asociados a la inmigración y la inseguridad.

“Hay temas que son internacionales, como la transcriminalidad; el crimen organizado ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen banderas, no respetan las legislaciones, y es algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también”, concluyó.

Tras finalizar su agenda en Europa, el Presidente electo regresará Santiago el jueves y llegará el viernes cerca de las 9.00 de la mañana. En el país, Kast retomará su agenda nacional, marcada por la definición de subsecretarios y delegados presidenciales.