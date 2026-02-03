Presidente Boric inicia gira por región de Aysén con foco en seguridad, infraestructura y salud

El Presidente Gabriel Boric estará en la región de Aysén entre este martes y el jueves 05 de febrero con una agenda centrada en la inauguración de obras públicas para fortalecer la conectividad y centros de atención sanitaria y seguridad en sectores apartados del país. Tras esta gira, el Mandatario continuará sus actividades en la Región de Magallanes.

La primera jornada contempla su traslado a la comuna de Cochrane, donde encabezará la puesta en marcha de la etapa inicial de un nuevo tramo vial que conectará Río Tranquilo, Lago Brown y el límite con Argentina. Más tarde, participará en el inicio formal de las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur, específicamente en el sector Confluencia–Puente Chacabuco.

Para el miércoles, el Jefe de Estado se desplazará hasta Chile Chico, donde inaugurará el Hospital Dr. Leopoldo Ortega y participará en el primer patrullaje marítimo de una nueva embarcación de Carabineros en la zona. Ese mismo día, en la comuna de Cisnes, asistirá a la apertura del Punto de Posada de Helicópteros del Aeródromo de La Junta, infraestructura destinada a facilitar operaciones aéreas en sectores de difícil acceso, e inaugurará la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi.

La visita presidencial concluirá el jueves en la comuna de Río Ibáñez, con la promulgación de una modificación legal orientada a mejorar el funcionamiento de los sistemas medianos de generación eléctrica, junto con la firma del Plan de Zonas Extremas de Aysén. Esta iniciativa forma parte de la política nacional que busca asegurar financiamiento permanente para territorios aislados y fortalecer el desarrollo regional.

Durante el recorrido, Boric estará acompañado por los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero, y de Obras Públicas, Jessica López; la ministra de Salud, Andrea Albagli; la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, además de autoridades regionales y comunales.

Finalizadas las actividades en Aysén, el Presidente se trasladará a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde continuará su agenda oficial hasta el viernes 6 de febrero.