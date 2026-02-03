“Una presión descarada”: Rojo Edwards insta a J.A. Kast a definir postura por Bachelet en la ONU

El senador miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards (Ind,), instó públicamente al Presidente Electo, José Antonio Kast, a que defina su postura respecto a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU). El llamado se produce luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara ayer la postulación, anuncio que realizó junto a los embajadores de Brasil y México, países que manifestaron su apoyo a Bachelet.

Frente a la consulta, José Antonio Kast ha evitado pronunciarse, argumentando que lo hará solo cuando asuma el cargo. “El día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República y ya lo señalé, lo vuelvo a reiterar, mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, señaló el futuro mandatario durante la jornada de ayer.

En conversación con Radio Infinita, el senador Edwards cuestionó el respaldo internacional anunciado por Boric. “¿Están diciendo, si Chile no apoya la candidatura de la Presidenta Bachelet, va a financiar su campaña México y Brasil’? ¿O están diciendo que si no apoyamos ahora pasa a ser la candidata de México y Brasil y, por lo tanto, vamos a tener un pequeño problema diplomático?”, planteó, asegurando que esta situación representa “una presión descarada en contra de un presidente que no ha tomado una decisión”.

Edwards advirtió que una definición tardía podría afectar la agenda legislativa del nuevo gobierno. “Creo que la definición habría que tomarse ahora; de lo contrario, esta definición va a empañar la tramitación de los primeros proyectos de ley que son los más importantes, porque con este chivo expiatorio, la izquierda lo va a usar para una especie de chantaje”, afirmó.

En su análisis, la oposición plantearía un escenario en donde “‘si no apruebas la nominación de Bachelet, ni siquiera vamos a entrar a conversar aquellas materias en las cuales nosotros tenemos los presidentes de comisión‘ (…) Ojalá que se decida antes porque el 11 de marzo va a ser más problemático”.

El parlamentario sostuvo que, si bien la política exterior es decisión del Presidente, a su juicio “no hay que esperar su definición hasta el 11 de marzo”.