Abogados del CDE piden a Boric nombrar consejero de carrera antes de dejar La Moneda

A poco más de un mes de que el Presidente Gabriel Boric concluya su mandato, una definición pendiente abrió un flanco institucional. Se trata del nombramiento de un nuevo integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras la vacante que dejó Jaime Varela al cesar en el cargo.

En ese contexto, la Asociación Nacional de Abogados del CDE envió una carta al Mandatario solicitando que la designación recaiga en un funcionario de carrera del propio organismo. En el texto, los firmantes plantean que la misiva surge porque “nos parece relevante y necesario reiterar algunas observaciones en relación al ejercicio de la facultad de designación de estos altos cargos por parte del Poder Ejecutivo”.

La asociación subraya el carácter técnico y especializado del Consejo. “El Consejo de Defensa del Estado es un organismo netamente técnico, autónomo y especializado, cuya función es la defensa del Estado y Fisco de Chile ante los tribunales de justicia”, señalan, agregando que los abogados consejeros deben contar con “un vasto conocimiento y experiencia, principalmente en el ámbito de la litigación”.

En su argumentación, los funcionarios recuerdan compromisos asumidos por Boric durante la campaña presidencial de 2021, cuando planteó la promoción y carrera funcionaria en base al mérito y la antigüedad. “Estimamos que no sería comprensible ni razonable que la designación de una consejera(o) no tuviera en cuenta dicha definición que compartimos plenamente”, sostienen.

La carta enfatiza que al interior del CDE existen abogados y abogadas con trayectorias de varias décadas dedicadas a la defensa de los intereses del Estado, con sólida formación académica, experiencia en litigación compleja y, en algunos casos, una extensa labor docente. “En suma, profesionales que la institución necesita y la defensa del interés público requiere con urgencia”, plantean.

En esa línea, la asociación pide explícitamente privilegiar a funcionarios del Consejo por sobre personas externas a la institución, afirmando que ello se ajusta tanto al espíritu del Estatuto Administrativo como a los énfasis que el propio Gobierno ha manifestado durante su mandato.

El escrito concluye reiterando la aspiración de que el próximo nombramiento presidencial recaiga “en uno de los tantos y destacados abogados(as) del servicio”, en una decisión que deberá adoptarse en las semanas finales del actual gobierno y que será leída como una señal política e institucional en la recta final del mandato.