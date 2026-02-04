Squella (REP) arremete contra La Moneda: acusa “avivada” y que “ya piensan en elecciones futuras”

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió en duros términos a las críticas del Gobierno por los cuestionamientos de la oposición a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Squella acusó una “avivada” del Ejecutivo y aseguró que la actual administración ha dañado gravemente la imagen de Chile en el exterior, representando al país “de una manera inadecuada” durante los últimos cuatro años.

El parlamentario afirmó que “molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración”, señalando que se trata de una decisión que debió haberse conversado y consensuado con el próximo gobierno.

“En definitiva tal como se ha visto durante estos días, es una candidatura que divide a los chilenos y que genera gastos que no estamos en condiciones de absorber. Tenemos otras prioridades“, aseveró, afirmando que la idea tiene “pocas probabilidades de éxito”. Respecto a si se trata del “amarre más grande” que deja el Gobierno, el líder republicano respondió afirmativamente.

Sus declaraciones fueron una réplica a la ministra vocera, Camila Vallejo, quien había afirmado que tildar la inscripción de la candidatura de ‘amarre’, “es casi una invitación a deja de gobernar, porque, si no, todo te lo voy a acusar de amarre, deja de legislar, porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a Naciones Unidas porque es un amarre”.

“¿Qué pretenden? ¿Qué el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el Gobierno actualmente es el Gobierno del Presidente Boric, y es el Presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo. Después serán ellos”, arremetió también Vallejo.

Frente a esto, Squella replicó: “Ella nos invitaba a mirar más con clave internacional y a dejar de lado las miradas en clave nacional. Yo le digo todo lo contrario: quizás lo que le ha faltado a este Gobierno durante los cuatro años es poner el foco en clave nacional, es preocuparse de las necesidades de los chilenos, es poner el foco y los intereses de las personas más vulnerables de Chile por sobre los intereses que puedan tener sus ideologías, su expansión progresista en el mundo a propósito de esta candidatura”.

Asimismo, Squella aseguró que en La Moneda “ya están pensando en elecciones futuras, cada uno de los de los que hoy día está dejando la administración”.

Su respuesta también incluyó al Presidente Gabriel Boric, quien calificó como “frivolidad tremenda” el señalamiento de amarre. Squella retrucó: “La pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto”.

Además, emplazó al jefe de Estado: “Yo llamaría al presidente de la República y a su equipo más cercano a hacer una reflexión del daño que le han hecho a la imagen país en la conducción internacional durante estos cuatro años”.