Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU

El senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Felipe Kast (Evópoli), respaldo la candidatura de la expresidente Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), anunciada este lunes por el Gobierno.

Tras la presentación desde La Moneda, las presiones se han sentado en el Presidente Electo, José Antonio Kast, por cuanto sería durante su administración que el grueso del proceso tomará lugar. El actual liderazgo del ente global recae en António Guterres, y su periodo termina el 31 de diciembre de 2026.

En ese escenario, será la Cancillería (a cargo del futuro ministro Francisco Pérez-Mackenna) la responsable de empujar la candidatura de la exmandataria. Algo a lo que no le ha abierto la puerta completamente José Antonio Kast: tras el anuncio, reiteró su postura de mantener en incógnita su posición hasta el próximo 11 de marzo, que ha sostenido desde su primera reunión con Bachelet desde diciembre del año pasado.

Aun más: desde la UDI solicitaron expresamente al próximo Jefe de Palacio que no apoye su nombre para el cargo. “Ella no se merece un premio de esta naturaleza porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación”. aseguró el diputado y líder de la bancada gremialista, Henry Leal.

Sus palabras se suman al resquemor presentado desde el propio partido de Kast (Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, acusó que la candidatura solo sería “simbólica”), y la negativa expresa del Partido Nacional Libertario, tienda de Johannes Kaiser.

En ese escenario, el senador por La Araucanía expresó en conversación con T13 Radio su respaldo a la iniciativa: “Michelle Bachelet, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata”.

“Condenó con mucha fuerza las violaciones de derechos humanos en Venezuela”, recalcó respecto de su rol como alta comisionada para los DD.HH. de la ONU. “Es una mujer que ha sido dos veces presidenta de Chile y yo creo que tenemos que ojalá apoyarla para que esta candidatura que ha sido anunciada por el gobierno pueda avanzar”.

Por lo mismo, manifestó que la próxima administración debería respaldar la candidatura. Sin embargo, también hizo un contraste en el cómo de la situación: “el gobierno cometió un error bastante infantilen anunciarla de esta manera, en lugar de buscar consensos, de lograr que esto sea efectivamente una política apoyada transversalmente”.

“Creo que el Presidente Boric optó por adelantarla o hacerlo de esta manera quizás como estrategia política de alinear a su propio sector y creo que eso le hace daño a la candidatura de Michelle Bachelet”, aseguró, añadiendo que el hecho de que la postulación sea respaldada en el exterior (fue presentada en Nueva York en conjunto con México y Brasil), pero no de manera unitaria dentro de Chile “le hacen un flaco favor la misma Michelle Bachelet”.