ANCORE advierte graves efectos en regiones por retraso en pagos a Gobiernos Regionales

La Asociación Nacional de Consejeros de Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE) advirtió sobre el impacto que está generando el retraso en la transferencia de recursos comprometidos a los Gobiernos Regionales, tras una reunión con el Ministerio de Hacienda. Señalaron que la situación afecta a todas las regiones del país y pone en riesgo la continuidad de proyectos, programas y obligaciones financieras ya asumidas.

El encuentro tuvo como eje el incumplimiento en el pago de fondos que en varios casos, debían haberse transferido desde noviembre del año pasado. Desde la asociación, señalaron que esta demora ha tenido consecuencias directas en proveedores, pequeñas y medianas empresas, ejecución de obras públicas y en la implementación de iniciativas regionales.

El presidente de ANCORE, Héctor Pacheco, dijo que “como ANCORE no vamos a permitir que las regiones sigan siendo perjudicadas. Hoy existen consecuencias prácticas muy graves: empresas que esperan pagos desde hace meses, obras que no pueden avanzar y programas que quedan en incertidumbre. Esto no puede seguir ocurriendo”.

En esa línea, Pacheco indicó que la asociación entregará al Ministerio de Hacienda una minuta detallada con todas las transferencias pendientes a nivel nacional, con el fin de que sean revisadas en los próximos días y se adopten medidas concretas.

“Esperamos que el gobierno central entregue una solución lo antes posible. Si eso no ocurre, vamos a seguir ejerciendo presión institucional hasta que los pagos sean cancelados y los Gobiernos Regionales puedan cumplir con sus compromisos”, agregó.

Desde ANCORE informaron que durante la reunión, el Ministerio de Hacienda se comprometió a revisar el estado de las transferencias que presentan mayores retrasos, con el objetivo de acelerar los procesos y evitar que las regiones continúen enfrentando restricciones financieras.

En el marco de estas gestiones, el senador Iván Flores explicó que el problema responde a un factor estructural, al señalar que existe un desajuste entre los ingresos y egresos del Estado, lo que ha generado un déficit permanente que hoy se refleja en las dificultades para cumplir oportunamente con los compromisos financieros asumidos con los gobiernos regionales.