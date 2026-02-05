Gore Biobío traspasará $2.300 millones a municipios más afectados por incendios forestales

El Gobierno Regional del Biobío concretó la firma de convenios con los cuatro municipios más afectados por los recientes incendios forestales, lo que permitirá el traspaso de más de $2.300 millones para labores de respuesta y recuperación.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, junto a los alcaldes de las comunas beneficiadas, suscribió los acuerdos que contemplan un aporte total de $2.359 millones, provenientes del 2% del presupuesto regional para emergencias aprobado por el Consejo Regional.

“Desde el Gobierno Regional somos conscientes de que el municipio es la primera respuesta del Estado en una comuna. Los alcaldes han desplegado todos sus refuerzos humanos y profesionales para dar respuesta a las personas”, dijo Sergio Giacaman. Agregando que “estos recursos probablemente no van a resolver todo el problema, pero sin duda ayudarán a poner urgencia a los temas que ellos ven que son urgentes”.

Las comunas beneficiadas son Penco, Concepción, Tomé y Florida, que concentran los mayores niveles de afectación. Del total de recursos, Penco recibirá $1.000 millones; Concepción y Tomé, $600 millones cada una; y Florida, $159 millones. Los fondos podrán destinarse a contrataciones, habilitación de servicios básicos, mitigaciones, sanitización de espacios públicos, remoción de escombros, distribución de agua potable, transporte y apoyo logístico, entre otras medidas.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explicó que los recursos se utilizarán para “ser compatibles con las viviendas de emergencia, urbanización básica, servicios higiénicos, demolición y habilitación de factibilidades técnicas como electricidad y agua potable”.

En Tomé, el alcalde Ítalo Cáceres indicó que los fondos estarán orientados a la reconstrucción de viviendas de emergencia y a la preparación de espacios para las casas definitivas. En tanto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, sostuvo que “el sector rural de Concepción presenta la mayor afectación en hectáreas”, por lo que el aporte se destinará principalmente a reforzar los sistemas de Agua Potable Rural.

Por su parte, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, anticipó que destinará el dinero en la reconstrucción de viviendas de emergencia y en habilitar espacios para las casas definitivas. Mientras que Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, afirmó que “el sector rural de Concepción tiene la mayor afectación en hectáreas”, y que el dinero se utilizará principalmente para sistemas de agua potable Rural.

Por su parte, el alcalde de Florida, Rodrigo Montero, explicó que, debido al carácter más pequeño del municipio, los recursos se enfocarán en el apoyo al sector agrícola, mediante el arriendo de maquinaria y ayudas directas a los agricultores afectados.