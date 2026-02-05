Escaso castigo por mal uso de licencias médicas: menos de mil sanciones en 25 mil sumarios en curso

Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) detalló el estado de los procedimientos disciplinarios por el mal uso de licencias médicas en el sector público, hecho revelado originalmente por la Contraloría General de la República (CGR). Según el séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, con datos al 31 de diciembre de 2025, las instituciones del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias médicas incumplidas, lo que involucra a 29.270 funcionarios.

De los funcionarios implicados, 23.745 continúan en el servicio y 5.525 ya no trabajan en la administración pública. No obstante, incluso entre quienes dejaron sus cargos, 2.947 siguen siendo objeto de sumario, lo que eleva a 26.692 los casos que deben investigarse mediante este procedimiento. Hasta la fecha, se han instruido 25.352 sumarios, aunque la mayoría sigue en desarrollo: 21.098 permanecen en curso y 4.254 cuentan con una resolución del jefe superior del servicio.

Del total de procesos, 1.543 se encuentran cerrados con una resolución ejecutoriada. De estos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos. Entre los sancionados (966), 262 fueron destituidos, 584 recibieron censura, 65 fueron suspendidos y a 55 se les aplicó multa. “Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón”, apuntó el Ministerio de Hacienda. Además, 2.711 funcionarios tienen procesos con resolución que aguardan cierre o ejecución de la medida disciplinaria.

El informe también cuantifica el impacto fiscal: la duración promedio de las licencias cuestionadas es de 22,1 días y, considerando una remuneración bruta promedio de $ 1,9 millones, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron $ 36.876 millones durante sus ausencias. Paralelamente, 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de que se instruyera un procedimiento disciplinario en su contra.

Respecto a los antecedentes, los informes CIC de la CGR indican que las causales principales son salidas en servicios regionales (35%), salidas del país (33%) y asistencia a casinos de juego (21%). Del total de involucrados, 4.061 funcionarios ingresaron al servicio público desde el 11 de marzo de 2022 en adelante, mientras que 23.667 corresponden a administraciones previas.