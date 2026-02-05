Republicanos cuestionan postulación ONU y rol de Boric: “Nunca estuvo a la altura del cargo”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, criticó la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, cuestionó el rol del Presidente Gabriel Boric en el proceso y puso en duda las credenciales de la exmandataria.

Durante una entrevista en radio Agricultura, Hurtado sostuvo que la nominación no correspondería exclusivamente a una decisión del actual Mandatario. “Esto no es una decisión de él (Boric), sino que más bien del siguiente presidente que va a ser el presidente José Antonio Kast”, afirmó.

En ese contexto, la dirigenta también cuestionó la conducción del Presidente en el cargo. Según señaló, el Mandatario “dice una cosa, piensa otra, hace otra”, agregando que la forma en que se presentó la candidatura demostraría que “nunca estuvo a la altura del cargo”.

Asimismo, Hurtado criticó la política internacional del actual gobierno y el manejo institucional del proceso. “Lo que hace el Presidente Boric es jugar con la institucionalidad”, afirmó, agregando que la forma de actuar del Ejecutivo en materia internacional le genera cuestionamientos.

La secretaria general republicana también puso en duda las credenciales de la exmandataria para el cargo internacional, señalando que haber ocupado cargos previos no necesariamente garantiza el desempeño en nuevas funciones. En ese sentido, cuestionó la evaluación de sus gobiernos, calificando su gestión como “bastante paupérrima” y atribuyendo a sus administraciones problemas en áreas como educación, migración y política tributaria.

En la misma línea, sostuvo que varias de las crisis actuales del país tendrían relación con políticas implementadas durante sus mandatos, señalando que lo relevante es el desempeño en los cargos y no solo haberlos ejercido.

Finalmente, Hurtado planteó la posibilidad de un eventual veto internacional a la candidatura. “No sabemos qué va a hacer tampoco Estados Unidos”, señaló, agregando que un escenario de ese tipo sería “un chascarro más” en la gestión del actual gobierno.