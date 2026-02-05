Ministro Elizalde explica los retrasos en viviendas de emergencia tras incendios en el sur

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llegó a la comuna de Penco para revisar en terreno los avances de la reconstrucción tras el megaincendio que en enero afectó a la localidad de Lirquén. Las declaraciones del ministro se dan luego de que el Presidente Gabriel Boric reconociera públicamente la existencia de “un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia”, atribuyéndolo a “múltiples factores”.

Elizalde profundizó en las razones que han ralentizado el proceso de reconstrucción. “Hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”, explicó el secretario de Estado.

También sumó los tiempos propios de producción. “La fabricación de las viviendas para su instalación es un proceso que evidentemente toma su tiempo”, señaló, agregando que otro elemento clave ha sido la calidad de los terrenos afectados por el fuego. “Hay terrenos donde se quemaron casas que no presentan las condiciones para la instalación de viviendas de emergencia. Vi dos ejemplos que son evidentes, pero hay más. Uno es que estaban en una ladera o un cerro, y otro, los departamentos que se quemaron”, detalló.

En su mea culpa, el Presidente Gabriel Boric aseguró que se instruyó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”. Sobre ese punto, Elizalde confirmó que el organismo ya estaría “trabajando en la ampliación de proveedores para dar cuenta de la necesidad que tenemos en este momento”.

Asimismo, indicó que existe coordinación con las autoridades locales para acelerar los plazos. “Algo que conversamos con el alcalde es que, podríamos decir, el encargo para la construcción se realiza con la mayor celeridad para que las casas vayan llegando conforme a los tiempos establecidos”, afirmó.

El ministro recordó que el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, proyectó que al 21 de julio todas las viviendas de emergencia estarían instaladas. Sin embargo, aseguró que “mucho antes de eso vamos a tener desplegado todo lo que es la habitabilidad transitoria”.

Elizalde destacó que el levantamiento de información en la zona ha sido más expedito que en otras catástrofes, aunque reconoció que el desafío sigue siendo mayor. “Si uno compara con situaciones de emergencia en años anteriores, la instalación y el levantamiento de información ha sido más rápido, pero eso no obsta que hay que trabajar incluso con mayor celeridad, dado el desafío que estamos enfrentando”, concluyó.