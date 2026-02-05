Vallejo por récord en destrucción de armas: “La delincuencia se combate sacándolas de circulación”

Durante esta jornada se concretó la destrucción de 22.803 armas de fuego incautadas durante 2025 bajo la Ley de Control de Armas, entre ellas pistolas, revólveres, escopetas, rifles y armas artesanales. Con este procedimiento, el Gobierno alcanzó un total de 89.810 armas eliminadas durante la administración del Presidente Gabriel Boric, cifra histórica desde 1990 y que representa por sí sola el 32% del total destruido en las últimas tres décadas.

Las armas destruidas provienen principalmente de tres fuentes: decomisos e incautaciones realizadas en operativos policiales o de armamento cuyos propietarios son desconocidos; entregas voluntarias realizadas por la ciudadanía en las 64 autoridades fiscalizadoras del país; y armas dadas de baja por policías y Fuerzas Armadas. El proceso forma parte del trabajo de la Comisión Nacional de Material de Guerra, integrada por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

El procedimiento no solo implica retirar armas de circulación, sino también reutilizar el material. La fundición es realizada por la empresa Aceros AZA, lo que permite transformar el acero en insumos útiles. Un ejemplo de ello es la construcción de una sala psicosocial en la Escuela Tomás Vargas y Arcaya de Maipú, levantada con parte del acero generado tras la destrucción de armas de periodos anteriores, en una iniciativa que involucró a ministerios, la academia y el sector privado.

La destrucción de armas es un paso claro en el cumplimiento de uno de los compromisos de la agenda de seguridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, porque la delincuencia y el crimen organizado, se combaten sacando de circulación las armas de nuestros barrios. Cuando… pic.twitter.com/jFSsZPAUi7 — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) February 5, 2026

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, destacó el impacto de la política de destrucción y fiscalización de armas. “El no solo haber logrado la destrucción de más de un tercio del histórico de destrucción de armas desde el 90 hasta la fecha durante estos cuatro años, sino que también haber avanzado en una mayor fiscalización de las armas y, por lo tanto, en su decomiso y posterior destrucción, es un paso claro y nítido en el cumplimiento de uno de los compromisos de la agenda de seguridad del Presidente Gabriel Boric”, señaló.

La autoridad agregó que “la delincuencia y el crimen organizado se combaten también sacando las armas de circulación de nuestros barrios. Y lo importante acá (…) es que cuando destruimos armas entregamos mayor seguridad, combatimos el miedo y la inseguridad, y evitamos que se produzcan situaciones de riesgo que puedan terminar con la vida de nuestros compatriotas”.