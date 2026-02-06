Corte Suprema de Colombia aprueba extradición a Chile de imputado por crimen de mayor Sánchez

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile del ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, imputado por el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, ocurrido el 10 de abril de 2024 en Santiago, y vinculado además a la investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Según informó la agencia EFE, la resolución —fechada el 28 de enero de 2026 y divulgada este viernes— concluye que la solicitud chilena cumple con los requisitos legales y con el tratado de extradición vigente entre ambos países, además de verificar la doble tipificación de los delitos en la legislación colombiana.

Orozco Castillo, de 29 años, es investigado como integrante del Tren de Aragua, específicamente de la célula Los Piratas de Aragua, vinculada a secuestros, homicidios y otros delitos violentos en la región. En Chile se le imputa el delito de homicidio consumado de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el mayor Sánchez fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo en la capital. Tras el crimen, el imputado huyó del país y fue detenido el 23 de abril de 2024 en un bus intermunicipal en Popayán, departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Al momento de su captura portaba una cédula falsa a nombre de Yendris Segundo Paz Pérez, identidad que luego fue descartada por las autoridades.

La policía colombiana indicó que Orozco ingresó a pie desde Ecuador por el puente fronterizo de Rumichaca y que su ruta proyectada incluía Cali y Santa Marta, con la intención final de regresar a Venezuela. El Gobierno de Chile formalizó la solicitud de extradición en octubre de 2024, trámite que ya había sido acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago y que avanzó por la vía diplomática.

En 2025, la justicia chilena también aprobó la extradición de otros dos miembros de la misma banda —Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, y Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”— en causas vinculadas a los crímenes de Ojeda y del mayor Sánchez. Con todo, el concepto favorable del tribunal colombiano no implica una entrega inmediata: la decisión final corresponde al Ejecutivo de ese país, que deberá completar los trámites ante su Ministerio de Justicia.