Arrau dice que recibió un plan de seguridad “bastante acabado” de la exministra Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó este jueves la discusión por el plan de seguridad del Gobierno y aseguró que recibió de la exministra un documento “bastante acabado”, que sirvió como base para la propuesta presentada en el Congreso.

Las declaraciones las realizó durante un operativo de Carabineros y migración en el Barrio Meiggs, enfocado en la fiscalización de vendedores. En ese contexto, Arrau señaló que recibió “una versión 3 de un documento bastante completo”, al que su equipo hizo ajustes y cambios.

El secretario de Estado explicó que se mantuvieron los tres ejes del plan, aunque los pilares fueron modificados. Según dijo, antes eran siete y luego fueron transformados en “focos de gestión”. “Efectivamente hay un trabajo avanzado”, afirmó.

Arrau sostuvo además que su gestión no busca “partir de cero” en seguridad pública. “Hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione”, planteó, en referencia a planes y políticas previas.

Sus dichos se producen luego de que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, afirmara en el podcast Cómo te lo explico que existía un plan de seguridad y que este llegó al Ministerio del Interior, donde —según su versión— se habría decidido agregar o sacar elementos.

Consultado por qué ese plan no fue oficializado después de ser enviado a Interior, Arrau respondió: “No sé, se lo tendría que preguntar a la exministra”.