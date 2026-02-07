Guiño a los partidos políticos: Kast presenta a subsecretarios y delegados presidenciales
Sólo quedó pendiente el subsecretario de las Fuerzas Armadas. El Presidente electo dijo estar “muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, nivel de delegados regionales”.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este sábado en el hotel Radisson, en la comuna de Las Condes, a los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo.
Entre los nombrados figuran varias autoridades de gobiernos anteriores de derecha. Sólo quedó pendiente el cargo del subsecretario de las Fuerzas Armadas.
A nivel de los delegados presidenciales hay gran presencia de los partidos políticos, incluso cercanos al piñerismo.
Desafíos
“Estoy muy, muy contento de poder hoy día presentarles a nuestros subsecretarios, a nuestros delegados regionales. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del once de marzo”, manifestó Kast.
“Durante la campaña, hablamos mucho de las emergencias, Emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad, personas que sufren por la falta de atención oportuna, en algunos casos digna, en temas de salud, jóvenes que han perdido la esperanza de ver que su establecimiento educacional va a marcar la diferencia en su futuro. Familias que dicen, ‘no voy a contar con una casa propia, porque ha aumentado el valor’. Personas que anhelan rescatar sus costumbres, sus tradiciones, una vida de barrio tranquila. Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. ¿Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo?”, manifestó.
Además indicó que sólo falta una subsecretaría , “en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, junto con el ministro Fernando Barros. Pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen”.
“Para nosotros es muy relevante cómo podamos dar a conocer cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles van a ser las exigencias que cada uno va a tener, y que sea la opinión pública la que vaya juzgando nuestro trabajo en los próximos días. Tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo once de marzo. Le hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado Desafío Noventa, que en cada área tenemos acentos puestos, y todos ya más o menos tienen claro que no va a ser un período fácil, pero va a ser un período de buen trabajo, como les dije, de alegría, del buen servir a cada uno, comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación”.
Lista de los nombramientos:
Subsecretarías:
Revisa en este link el documento oficial de los subsecretarios. SUBSECRETARIOS
Subsecretario de Agricultura: Francisco Venezian
Subsecretario de Bienes Nacionales: Javier Piró
Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos
Subsecretario de Cultura: Carlos Lobos
Subsecretario de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
Subsecretario de Defensa: Rodrigo Álvarez
Subsecretario de Deportes: Andrés Sotero
Subsecretario de Servicios Sociales: Alejandro Fernández
Subsecretario de Desarrollo Social en materia de Niñez: Marcelo Sánchez.
Subsecretario en Evaluación Social: Gabriel Ugarte
Subsecretario de Economía: Karl Franz Kuller
Subsecretario de Pesca: Osvaldo Urrutia
Subsecretaria de Turismo: María Paz Lagos
Subsecretario de Educación: Daniel Rodríguez
Subsecretaria de Educación Superior: Fernanda Valdez
Subsecretaria de Educación Parvularia: María Cristina Tupper
Subsecretario de Energía: Hugo Briones
Subsecretario de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
Director de Presupuestos: José Pablo Gómez
Subsecretario del Interior: Máximo Pavez
Subsecretario de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa
Subsecretario de Justicia: Luis Alejandro Silva
Subsecretario de Derechos Humanos: Pablo Mira.
Subsecretario de Medio Ambiente: José Ignacio Vial
Subsecretario de Minería: Álvaro González
Subsecretario de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
Subsecretario de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
Subsecretario de Relaciones Exteriores: Patricio Torres
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
Subsecretario de Salud Pública: Alejandra Pizarro
Subsecretario en Redes Asistenciales: Julio Montt
Subsecretario en Secretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos
Subsecretario en Secretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo
Subsecretario de Seguridad Pública: Andrés Joannet
Subsecretaria de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana.
Subsecretario de Previsión Social: María Elisa Cabezón
Subsecretario del Trabajo: Gustavo Rosende
SubsecretariO de Telecomunicaciones: Romina Garrido
Subsecretario de Transportes: Martín Mackenna
Delegados presidenciales
Revisa en este link el documento oficial de los delegados. DELEGADOS
Arica y Parinacota: Cristian Sayés
Tarapacá: Adriana Tapia
Antofagasta: Katherine López
Atacama: Sofía Cid
Coquimbo: Víctor Pino
Valparaíso: Manuel Millones.
Región Metropolitana: Germán Codina
Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Susana Pinto
Maule: Juan Eduardo Prieto
Ñuble: Diego Sepúlveda
Biobío: Julio Anativi.
Araucanía: Francisco Ljubetic
Los Ríos: Vicky Carrasco
Los Lagos: Cristian Palma
Aysén: Luz María Vicuña
Magallanes: Ericka Farías