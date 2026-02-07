Guiño a los partidos políticos: Kast presenta a subsecretarios y delegados presidenciales

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este sábado en el hotel Radisson, en la comuna de Las Condes, a los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo.

Entre los nombrados figuran varias autoridades de gobiernos anteriores de derecha. Sólo quedó pendiente el cargo del subsecretario de las Fuerzas Armadas.

A nivel de los delegados presidenciales hay gran presencia de los partidos políticos, incluso cercanos al piñerismo.

Desafíos

“Estoy muy, muy contento de poder hoy día presentarles a nuestros subsecretarios, a nuestros delegados regionales. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del once de marzo”, manifestó Kast.

“Durante la campaña, hablamos mucho de las emergencias, Emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad, personas que sufren por la falta de atención oportuna, en algunos casos digna, en temas de salud, jóvenes que han perdido la esperanza de ver que su establecimiento educacional va a marcar la diferencia en su futuro. Familias que dicen, ‘no voy a contar con una casa propia, porque ha aumentado el valor’. Personas que anhelan rescatar sus costumbres, sus tradiciones, una vida de barrio tranquila. Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. ¿Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo?”, manifestó.

Además indicó que sólo falta una subsecretaría , “en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, junto con el ministro Fernando Barros. Pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen”.

“Para nosotros es muy relevante cómo podamos dar a conocer cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles van a ser las exigencias que cada uno va a tener, y que sea la opinión pública la que vaya juzgando nuestro trabajo en los próximos días. Tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo once de marzo. Le hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado Desafío Noventa, que en cada área tenemos acentos puestos, y todos ya más o menos tienen claro que no va a ser un período fácil, pero va a ser un período de buen trabajo, como les dije, de alegría, del buen servir a cada uno, comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación”.

Lista de los nombramientos:

Subsecretarías:

Revisa en este link el documento oficial de los subsecretarios. SUBSECRETARIOS

Subsecretario de Agricultura: Francisco Venezian

Subsecretario de Bienes Nacionales: Javier Piró

Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos

Subsecretario de Cultura: Carlos Lobos

Subsecretario de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda

Subsecretario de Defensa: Rodrigo Álvarez

Subsecretario de Deportes: Andrés Sotero

Subsecretario de Servicios Sociales: Alejandro Fernández

Subsecretario de Desarrollo Social en materia de Niñez: Marcelo Sánchez.

Subsecretario en Evaluación Social: Gabriel Ugarte

Subsecretario de Economía: Karl Franz Kuller

Subsecretario de Pesca: Osvaldo Urrutia

Subsecretaria de Turismo: María Paz Lagos

Subsecretario de Educación: Daniel Rodríguez

Subsecretaria de Educación Superior: Fernanda Valdez

Subsecretaria de Educación Parvularia: María Cristina Tupper

Subsecretario de Energía: Hugo Briones

Subsecretario de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez

Director de Presupuestos: José Pablo Gómez

Subsecretario del Interior: Máximo Pavez

Subsecretario de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa

Subsecretario de Justicia: Luis Alejandro Silva

Subsecretario de Derechos Humanos: Pablo Mira.

Subsecretario de Medio Ambiente: José Ignacio Vial

Subsecretario de Minería: Álvaro González

Subsecretario de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro

Subsecretario de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda

Subsecretario de Relaciones Exteriores: Patricio Torres

Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez

Subsecretario de Salud Pública: Alejandra Pizarro

Subsecretario en Redes Asistenciales: Julio Montt

Subsecretario en Secretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos

Subsecretario en Secretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo

Subsecretario de Seguridad Pública: Andrés Joannet

Subsecretaria de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana.

Subsecretario de Previsión Social: María Elisa Cabezón

Subsecretario del Trabajo: Gustavo Rosende

SubsecretariO de Telecomunicaciones: Romina Garrido

Subsecretario de Transportes: Martín Mackenna

Delegados presidenciales

Revisa en este link el documento oficial de los delegados. DELEGADOS

Arica y Parinacota: Cristian Sayés

Tarapacá: Adriana Tapia

Antofagasta: Katherine López

Atacama: Sofía Cid

Coquimbo: Víctor Pino

Valparaíso: Manuel Millones.

Región Metropolitana: Germán Codina

Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Susana Pinto

Maule: Juan Eduardo Prieto

Ñuble: Diego Sepúlveda

Biobío: Julio Anativi.

Araucanía: Francisco Ljubetic

Los Ríos: Vicky Carrasco

Los Lagos: Cristian Palma

Aysén: Luz María Vicuña

Magallanes: Ericka Farías