Alvarado rechaza regularizar migrantes y acusa intento de condicionar al próximo gobierno

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, rechazó de plano la idea de regularizar a migrantes empadronados durante las últimas semanas del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y acusó que una decisión de ese tipo buscaría condicionar a la próxima administración.

El debate se abrió tras declaraciones de la exministra del Interior Carolina Tohá, quien planteó que La Moneda tendría el “deber” de avanzar en la regularización de cerca de 180 mil personas empadronadas. A su juicio, se trata de un asunto que no debiera postergarse.

Alvarado fue crítico con esa posibilidad y sostuvo que “regularizar migrantes irregulares en el país, a estas alturas del gobierno, sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno”. Añadió que “sería de muy mal gusto, a un mes del término de gobierno, tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias no las va a asumir el gobierno actual”.

Las declaraciones del futuro jefe de Interior se producen en medio de un proceso de transición marcado por diferencias en materias sensibles, como seguridad y migración, áreas que han concentrado buena parte del debate político en las últimas semanas.

Desde el Ejecutivo saliente también salieron a despejar el escenario. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista un plan de regularización antes del cambio de mando del 11 de marzo. Según explicó, los procesos de esa naturaleza requieren plazos largos y acuerdos que trasciendan a una sola administración.

“Cuando hablamos de un proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno; tiene que trascender o al menos abarcar a dos administraciones”, señaló Vallejo, cerrando la puerta a una definición unilateral en las semanas finales del mandato.