Paulina Vodanovic desactiva rumores y descarta acercamientos formales del PS a Jeannette Jara

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, descartó cualquier invitación desde la tienda a Jeannette Jara para integrar las filas de su partido, tras semanas de declaraciones que apuntarían a la deserción del Partido Comunista (PS).

Luego de semanas de incertidumbre por el futuro de la excandidata presidencial (luego de declarar estar en “reflexión” respecto de su futuro en la tienda, y la crítica tácita por parte de Hugo Gutiérrez a su postura sobre el régimen cubano), voces en el PS han demostrado interés en que Jara, en caso de partir de la tienda comunista, arribe a París 873. Entre ellos están Jorge Millaquén, su exjefe de gabinete durante la campaña presidencial; el senador Juan Luis Castro; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta del PS junto a Bastián Jul, quien también se sumó a las señales.

En conversación con Radio Infinita, sin embargo, la timonel de los socialistas descartó cualquier acercamiento entre la tienda y Jeannete Jara. “No hemos realizado una invitación formal, contrario a lo que ha señalado la prensa, porque ella es militante de otro partido y respetamos tanto a su institución como sus decisiones personales”.

“De hecho, se le comunicó esto mismo a Lautaro Carmona el pasado viernes ante los titulares de prensa. Desconocemos la intencionalidad de dichos titulares, pero la verdad es que no ha habido una invitación de nadie“, reiteró Vodanovic, afirmando que una invitación al PS requeriría tanto con una conversación formal y un acuerdo institucional intrapartido, lo cual “no ha sido tratado en ninguna reunión de mesa”.

En esa línea, descartó cualquier “política ficción” en la materia, a pesar de subrayar que en entre los socialistas mantienen una excelente relación con Jara. “Sin embargo, ella ha manifestado estar en un proceso de reflexión y hay que ser respetuosos de aquello, ya que no corresponde saltarse los pasos”, complementó.

“Existe mucho cariño y gratitud hacia ella por haber sido nuestra candidata en la última elección presidencial, representando a todo el sector desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. No obstante, no se debe seguir insistiendo en el tema, pues ella debe tomar su propio camino y, hasta ahora, no ha expresado intenciones de salir del Partido Comunista”, sentenció.