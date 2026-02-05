Senador Castro llama al FA a “desprenderse” del PC y deja abierta la puerta del PS a Jeannette Jara

El senador Juan Luis Castro (PS) arremetió contra el Partido Comunista por partida triple: criticó la postura de parte de sus dirigentes respecto de Jeannette Jara por sus declaraciones sobre Cuba; dejó la puerta abierta en el Partido Socialista para la excandidata en caso de que opte por renunciar a su actual tienda, y llamó al Frente Amplio a “desligarse” de los comunistas.

La tensión en la interna comunista comenzó tras el anuncio de “reflexión” por parte de Jara sobre su futuro en la tienda. Esto a propósito de la dañada relación con líderes de su partido (en particular con el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, y el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue) durante su campaña. A lo anterior se suma la postura que expresó durante la campaña respecto de Cuba, país sobre el que Jara dijo “claramente no es una democracia”.

En el programa de streaming Barbarroja, Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos (compañeros de partido de Jara e integrantes del comité central y la comisión política de la tienda, respectivamente) le rayaron la cancha a la excandidata: sin nombrarla, Gutiérrez aseguró que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido“.

Al respecto, el senador socialista aseguró en Radio Agricultura que la postura corresponde a “una doctrina francamente abismante respecto de lo que pensamos muchísimos hoy día en Chile, de lo que son estos modelos obsoletos y dictatoriales (…) Y, por otro lado, una actitud impertinente, una actitud, yo diría, muy denostativa a todo aquel que piensa distinto, incluso dentro de las filas”.

“Sobre todo esta actitud prepotente de estos dirigentes, que sin más a cualquiera lo tildan un poco menos de traidor, de antipatriota o de cualquier tipo de epíteto, cuando no piensan como ellos”, apuntó Castro.

En esa línea, el senador subrayó que las puertas en el Partido Socialista se encuentran abiertas en caso de que se concrete la salida de Jara. “Nosotros, por cierto, siempre estamos en un amplio espacio de disponibilidad, de incorporación de personas, líderes. Eso no está en duda”. No obstante, también hizo el punto que la decisión es solamente de Jara, y que en eso, es compleja.

“Aquí hay que ir paso a paso, porque se da por hecho que ella se va a ir, pero eso no es una certeza (…) No es un anuncio, más bien una reflexión que ya viene dándose un tiempo”.

La esperanza que el FA “dialogue más con el Partido Socialista”

El senador Castro también reparó en el presente oficialista tras su fragmentación, instando al Frente Amplio a comenzar un distanciamiento del PC.

“El FA tiene una colectividad mucho más nueva, que tiene características distintas, que fue gobierno, y hemos acompañado nosotros los socialistas, sin embargo, tiene que desprenderse del PC. Durante este periodo ellos han estado muy vinculados al Partido Comunista y creo que eso al Frente Amplio no le ayuda, no lo hace despegar como una fuerza emergente y, por el contrario, lo deja atado a una versión de izquierda que es muy retardataria“.

Y si bien calificó la configuración de alianzas en el arco de las izquierdas como “prematura”, reiteró en la intención socialista de trabajar con el partido del Presidente Gabriel Boric. “Esperamos mucho que el Frente Amplio haga su propia reflexión después de la derrota electoral, se encamine en un proyecto colectivo, dialogue más con el Partido Socialista que nosotros tenemos a disposición y veamos si tenemos puntos de convergencia para el futuro. Cosa que yo veo mucho más difícil con el PC, francamente“, sentenció.