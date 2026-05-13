Recorte de US$ 6 mil millones: “Con mi plata no, ministro Quiroz”
En este nuevo Punto por Punto, Paulina de Allende-Salazar te cuenta que la promesa del recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses no se podría cumplir y menos sin recortar gasto social. Educación, Salud y Seguridad están entre las carteras que han defendido su presupuesto.
- Promesa de recorte fiscal
Durante la campaña, José Antonio Kast y Jorge Quiroz prometieron ajustar US$ 6 mil millones en 18 meses sin recortar beneficios sociales existentes.
- Duda sobre viabilidad del compromiso
Este capítulo de Punto por Punto sostiene que esa promesa sería difícil de cumplir y advierte que revela desconocimiento sobre el funcionamiento real del Estado.
- Carteras bajo presión
Ministerios como Seguridad, Salud y Educación han debido defender sus presupuestos frente al ajuste anunciado.
- Riesgo para programas sociales
Entre las áreas potencialmente afectadas aparecen alimentación escolar, sala cuna, medidas contra el crimen organizado y la Pensión Garantizada Universal.
- Llamado a revisar antecedentes
El Punto por Punto invita a revisar documentos y antecedentes para evaluar con más elementos el alcance real del recorte propuesto.
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