En este nuevo Punto por Punto, Paulina de Allende-Salazar te cuenta que la promesa del recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses no se podría cumplir y menos sin recortar gasto social. Educación, Salud y Seguridad están entre las carteras que han defendido su presupuesto.

Promesa de recorte fiscal

Durante la campaña, José Antonio Kast y Jorge Quiroz prometieron ajustar US$ 6 mil millones en 18 meses sin recortar beneficios sociales existentes.

Durante la campaña, José Antonio Kast y Jorge Quiroz prometieron ajustar sin recortar beneficios sociales existentes. Duda sobre viabilidad del compromiso

Este capítulo de Punto por Punto sostiene que esa promesa sería difícil de cumplir y advierte que revela desconocimiento sobre el funcionamiento real del Estado.

Este capítulo de Punto por Punto sostiene que esa promesa sería difícil de cumplir y advierte que revela desconocimiento sobre el funcionamiento real del Estado. Carteras bajo presión

Ministerios como Seguridad, Salud y Educación han debido defender sus presupuestos frente al ajuste anunciado.

Ministerios como han debido defender sus presupuestos frente al ajuste anunciado. Riesgo para programas sociales

Entre las áreas potencialmente afectadas aparecen alimentación escolar, sala cuna, medidas contra el crimen organizado y la Pensión Garantizada Universal.

Entre las áreas potencialmente afectadas aparecen alimentación escolar, sala cuna, medidas contra el crimen organizado y la Pensión Garantizada Universal. Llamado a revisar antecedentes

El Punto por Punto invita a revisar documentos y antecedentes para evaluar con más elementos el alcance real del recorte propuesto. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Recorte de US$ 6 mil millones: “Con mi plata no, ministro Quiroz” <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>