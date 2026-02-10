Orrego por caso ProCultura: “La fiscalía ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al caso ProCultura y a la revisión de su solicitud de desafuero, en medio de la modificación de la fecha de la audiencia que inicialmente estaba fijada para este jueves 12 de febrero y que finalmente fue postergada para la próxima semana.

Durante un punto de prensa realizado este martes en la Vega Central —tras un incendio ocurrido durante la madrugada del domingo— Orrego fue consultado por los antecedentes conocidos en la audiencia pasada, particularmente sobre menciones a eventuales chats con Alberto Larraín.

En ese contexto, el gobernador insistió en que el foco de la investigación no está en conversaciones, sino en las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. “La fiscalía está acusando al Gobierno Regional de delitos gravísimos. No de chats, de delitos gravísimos. Y en el ejercicio de su función investigadora ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho”, afirmó.

La autoridad agregó que su defensa abordará esos antecedentes en sede judicial. “Yo no voy a litigar por la prensa, voy a litigar en tribunales”, sostuvo, reiterando que espera que el proceso se resuelva en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Respecto del calendario judicial, Orrego también abordó la suspensión de la audiencia que debía realizarse este jueves 12 de febrero, luego que la Fiscalía de Antofagasta solicitara postergar la instancia. El gobernador criticó la decisión y manifestó su expectativa de que no vuelva a repetirse. “Estamos tranquilos y absolutamente confiados en que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón”, señaló.

En la misma línea, cuestionó la suspensión de la audiencia tras el tiempo que lleva la investigación. “Contratamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia (…) luego de más de dos años de investigación y cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación”, indicó.

El gobernador sostuvo además que esperan que la Fiscalía no vuelva a postergar la instancia judicial. “Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia, porque es ahí donde vamos a demostrar los errores que cometió la fiscalía y el buen proceder del Gobierno Regional desde el punto de vista legal y ético”, afirmó.