Ripamonti defiende gestión en megaincendio y atribuye reparos de Contraloría a la urgencia

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, salió a responder el informe de la Contraloría General de la República que detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

La jefa comunal sostuvo que los reparos del ente fiscalizador deben ser analizados en el contexto de una catástrofe de magnitud inédita para la ciudad. “Aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas y se quemó cerca del 30% de la comuna. Son proporciones históricas no solo para Viña del Mar, sino para todo el país”, afirmó.

Ripamonti recalcó que, en las primeras horas y semanas posteriores al incendio, miles de personas lo habían perdido todo, incluidos sus documentos de identidad, por lo que la ayuda debía entregarse de manera inmediata. “La necesidad de entregar agua, materiales y comida era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran carnet o porque aún no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”, argumentó.

En esa línea, cuestionó la exigencia de protocolos rígidos en un escenario de desastre. “Exigir manuales de procedimientos y un sistema registral con trazabilidad absoluta para una emergencia de estas características es insostenible”, señaló, defendiendo la entrega directa de carpas, alimentos, agua, electricidad y herramientas básicas para remover escombros, aun cuando los damnificados no contaban con su documentación.

La alcaldesa añadió que la institucionalidad en materia de incendios requiere cambios para compatibilizar rapidez, probidad y trazabilidad, advirtiendo que cuando el Estado se entrampa en la burocracia, “el mundo privado llega primero y la credibilidad del Estado se pierde”, algo que —dijo— se observa también en los incendios del sur del país.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar, mediante un comunicado, se afirmó que el informe de la CGR reconoce la existencia de trazabilidad en las ayudas entregadas y que las donaciones fueron distribuidas en su totalidad. Algunas se entregaron de forma directa y otras se coordinaron posteriormente, a solicitud de las propias familias, una vez que contaban con soluciones habitacionales.

Respecto de las fichas FIBE, el municipio indicó que, a medida que los afectados recuperaron su cédula de identidad, se fue regularizando la entrega de beneficios. “En el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos; solo se identifican aspectos a mejorar y subsanar, lo que demuestra que los fondos fueron rendidos conforme a la normativa vigente”, cerró la casa edilicia.