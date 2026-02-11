PAÍS
Brigadistas mexicanos vuelven a su país tras 20 días combatiendo los incendios forestales en el sur
Los 145 integrantes de la delegación “Serpiente Amarilla” finalizaron su despliegue en Bío Bío, Ñuble y La Araucanía, tras cerca de 20 días reforzando el trabajo de Conaf en el control de los siniestros forestales.
Luego de casi tres semanas desplegados en el sur del país, los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) finalizaron su apoyo en el combate de incendios forestales y comenzaron su retorno. El grupo formó parte de un contingente internacional que llegó a Chile para fortalecer las tareas en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, afectadas por múltiples focos de incendios de alta complejidad.