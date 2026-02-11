Publicidad
Brigadistas mexicanos vuelven a su país tras 20 días combatiendo los incendios forestales en el sur

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los 145 integrantes de la delegación “Serpiente Amarilla” finalizaron su despliegue en Bío Bío, Ñuble y La Araucanía, tras cerca de 20 días reforzando el trabajo de Conaf en el control de los siniestros forestales.

Tras 20 días de trabajo en el sur de Chile, los 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de México finalizaron su apoyo en el combate de incendios en Biobío y La Araucanía. Del total, 83 operaron en focos como Trinitarias y Rancho Chico, mientras 62 reforzaron labores en Victoria. La delegación fue despedida por autoridades antes de viajar a Concepción y retornar a Guadalajara en un avión de la FACh, destacándose la cooperación y el intercambio técnico entre ambos países.
Luego de casi tres semanas desplegados en el sur del país, los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) finalizaron su apoyo en el combate de incendios forestales y comenzaron su retorno. El grupo formó parte de un contingente internacional que llegó a Chile para fortalecer las tareas en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, afectadas por múltiples focos de incendios de alta complejidad.

La operación, conocida como “Serpiente Amarilla”, movilizó a 145 especialistas mexicanos, distribuidos en siete brigadas y equipos técnicos. De ellos, 83 trabajaron directamente en el Biobío, principalmente en los incendios Trinitarias y Rancho Chico, incluyendo sectores del Parque Nacional Nonguén. Mientras que el otro grupo de 62 brigadistas fue destinado a La Araucanía para reforzar las labores en terreno junto a brigadas de Conaf.

En esta última región, los combatientes instalaron su base en la comuna de Victoria y permanecieron allí durante 20 días. Desde ese punto se desplazaron a distintas zonas afectadas, apoyando el control y liquidación de focos activos.

La delegación salió durante la madrugada rumbo a Concepción, donde se reunió con el resto del equipo mexicano para abordar un avión de la Fuerza Aérea de Chile con destino a Guadalajara. Desde esa ciudad continuarán viaje hacia sus respectivas bases.

Antes de su partida, autoridades regionales y comunales realizaron una ceremonia de despedida para reconocer el trabajo realizado. En la instancia se destacó la cooperación entre ambos países y el aporte técnico entregado por los brigadistas en un escenario marcado por condiciones complejas y extensas áreas afectadas.

En esa ocasión, el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, dijo que “hemos querido destacar y agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum, en nombre del presidente Gabriel Boric, el compromiso que siempre muestra México con Chile, el compromiso que tenemos las naciones de América Latina cuando estamos viviendo situaciones difíciles”.

Por su parte, desde la delegación mexicana valoraron la experiencia y el trabajo en conjunto. “Hemos aprendido y seguimos aprendiendo con los hermanos y hermanas de Chile, de lo que están haciendo acá, de la forma en que trabajan en Chile. Al mismo tiempo, también hemos estado aportando y compartiendo nuestros conocimientos y la forma de trabajo que tenemos en México”, comentó el jefe del Departamento de Capacitación, Investigación y Cooperación Internacional y responsable de la delegación, Ismael Torres Delgado.

