Muñeca Bielorrusa: por hechos nuevos, Vivanco enfrentará una nueva audiencia de formalización

La investigación del denominado caso Muñeca Bielorrusa sumará un nuevo capítulo judicial. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 17 de marzo de 2026, a las 09:00 horas, una audiencia en la que el Ministerio Público formalizará a Ángela Vivanco por hechos nuevos y adicionales a los ya conocidos en la causa.

La petición fue ingresada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien solicitó ampliar las imputaciones en una arista vinculada a los litigios entre la empresa Movitec y Codelco. Según lo planteado por la Fiscalía, los nuevos antecedentes recopilados permiten atribuir conductas que no habían sido incluidas en la formalización previa.

En concreto, según radio Bío Bío, el ente persecutor buscará imputar a la exministra de la Corte Suprema el delito de cohecho reiterado, en calidad de autora y en grado consumado, por episodios que se habrían desarrollado en Santiago entre el 8 y 9, y 27 y 28 de febrero de 2024. A ello se añadirá una imputación por lavado de activos, también en grado consumado, respecto de un hecho fechado el 12 de febrero de ese mismo año.

Con esta ampliación, la investigación incorpora un análisis específico sobre eventuales movimientos financieros asociados a los hechos indagados, incluyendo la revisión de la trazabilidad de recursos.

La audiencia no solo afectará a Vivanco. La Fiscalía también reformalizará a Víctor Migueles —pareja de la exministra— por cohecho reiterado, por hechos situados en las mismas fechas. En paralelo, los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, igualmente en calidad de autores y en grado consumado.

La diligencia se desarrollará de manera presencial en dependencias del tribunal capitalino, en avenida Pedro Montt. Vivanco comparecerá desde el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que los demás imputados serán trasladados desde el anexo Capitán Yáber, donde permanecen privados de libertad.