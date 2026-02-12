Publicidad
Muñeca Bielorrusa: Rechazan solicitud de Eduardo Lagos y definen mantenerlo en prisión preventiva 

Séptimo Juzgado de Garantía rechazó sustituir la cautelar, aunque declaró ilegal la declaración que el abogado prestó en enero.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó modificar la prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos, imputado en el Caso Muñeca Bielorrusa. El tribunal estimó que subsisten los fundamentos para mantener la cautelar mientras avanza la investigación. No obstante, la jueza Michell Ibacache declaró ilegal la declaración que Lagos prestó los días 6 y 7 de enero. En la causa también permanecen en prisión preventiva la exministra Ángela Vivanco y el abogado Mario Vargas.
El abogado Eduardo Lagos continuará en prisión preventiva, luego de que este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara modificar la medida cautelar que pesa en su contra, en el marco de la investigación del denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

La resolución se adoptó tras una audiencia de revisión de cautelares, instancia en la que la defensa del profesional solicitó sustituir la prisión preventiva por una medida de menor intensidad. Sin embargo, el tribunal desestimó el requerimiento y determinó que Lagos deberá seguir privado de libertad mientras avanza la indagatoria.

Pese a rechazar la petición principal de la defensa, la jueza Michell Ibacache acogió parcialmente uno de sus argumentos y resolvió declarar ilegal la declaración que el abogado prestó los días 6 y 7 de enero en el contexto del proceso.

En esta causa también se encuentran en prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Mario Vargas, quien representaba al consorcio Belaz-Movitec junto a Lagos. Todos son investigados por la Fiscalía en el marco de este caso.

