Muñeca Bielorrusa: Rechazan solicitud de Eduardo Lagos y definen mantenerlo en prisión preventiva 

El abogado Eduardo Lagos continuará en prisión preventiva, luego de que este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara modificar la medida cautelar que pesa en su contra, en el marco de la investigación del denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

La resolución se adoptó tras una audiencia de revisión de cautelares, instancia en la que la defensa del profesional solicitó sustituir la prisión preventiva por una medida de menor intensidad. Sin embargo, el tribunal desestimó el requerimiento y determinó que Lagos deberá seguir privado de libertad mientras avanza la indagatoria.

Pese a rechazar la petición principal de la defensa, la jueza Michell Ibacache acogió parcialmente uno de sus argumentos y resolvió declarar ilegal la declaración que el abogado prestó los días 6 y 7 de enero en el contexto del proceso.

En esta causa también se encuentran en prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Mario Vargas, quien representaba al consorcio Belaz-Movitec junto a Lagos. Todos son investigados por la Fiscalía en el marco de este caso.