Sismo de fuerte intensidad se registra en Coquimbo: se sintió entre Atacama y O’Higgins

Un sismo de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la región de Coquimbo y fue percibido en una amplia zona del país, entre las regiones de Atacama y O’Higgins, incluyendo la Metropolitana.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:34 horas y tuvo su epicentro a unos 15 kilómetros al sureste del Parque Nacional Fray Jorge, con una profundidad cercana a los 33 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor tuvo una duración aproximada de 50 segundos y fue antecedido por un fuerte ruido, lo que incrementó la percepción de intensidad entre los habitantes de la zona.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que, hasta el momento, no se han reportado daños a personas, interrupciones de servicios básicos ni emergencias asociadas al evento.

El sismo se percibió con distinta intensidad en varias localidades. En la región de Coquimbo fue sentido en comunas como La Serena, Coquimbo, Ovalle, Monte Patria y Los Vilos, mientras que en Atacama se reportó percepción en Vallenar, Caldera y Tierra Amarilla.

También se registró percepción en sectores de la región de Valparaíso, como Viña del Mar y Puchuncaví, además de la Región Metropolitana y la región de O’Higgins, incluyendo Rancagua.

Tras el evento, Senapred informó que se mantiene el monitoreo de posibles afectaciones a infraestructura y servicios, mientras continúan las evaluaciones en coordinación con organismos técnicos.