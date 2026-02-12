Squella emplaza al Gobierno por ayuda a Cuba y pide respaldo internacional para terminar dictadura

El senador electo y presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, criticó el anuncio del Ejecutivo sobre la entrega de ayuda humanitaria a Cuba, sosteniendo que la verdadera solidaridad no se agota en el envío de recursos materiales, sino que pasa por respaldar las iniciativas de la comunidad internacional orientadas a poner fin al régimen que, en su opinión, ha oprimido al pueblo cubano durante décadas.

“Solidarizamos, como siempre con el pueblo cubano, pero si el Gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”, sostuvo Squella, enfatizando que ese sería “el camino que uno esperaría del Gobierno de Chile”.

La postura del senador opositor se produce en un contexto en que el Ejecutivo confirmó que avanzará con el envío de apoyo a la isla caribeña, en medio de un escenario internacional marcado por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra La Habana y la pérdida por parte de la isla de su principal vía de acceso a hidrocarburos tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que complicó aún más la situación económica y social en la isla.

Fuentes oficiales han indicado que la ayuda humanitaria se entregará a través de organismos multilaterales, como agencias de la Organización de las Naciones Unidas, en específico la Unesco, con el objetivo de canalizar recursos destinados a la población civil afectada por las crisis derivadas de las sanciones económicas y la escasez de bienes básicos.

Para Squella, sin embargo, este tipo de asistencia no aborda la raíz del problema. Argumentó que la cooperación de Chile “debe apuntar a acciones que permitan terminar con la dictadura cubana”, subrayando que cualquier ayuda que no tenga un componente político de cambio democrático podría resultar en sostener indirectamente al régimen en el poder.