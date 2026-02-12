Universidad Austral pide asegurar continuidad de centros científicos tras resultados ANID 2025

La Universidad Austral de Chile (UACh) solicitó medidas para garantizar la continuidad de centros de investigación de impacto global, luego de los resultados del Concurso Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025, cuyos resultados —dados a conocer el 26 de diciembre— generaron cuestionamientos en la comunidad científica y solicitudes de revisión del proceso.

A través de un comunicado público fechado el 12 de febrero de 2026, la Universidad Austral de Chile destacó su trayectoria en áreas como ciencias antárticas, ciencias ambientales y cambio climático, señalando su rol en centros que ejecutan programas y políticas públicas, además de posicionar al sur austral como un espacio relevante para la ciencia a nivel internacional.

En ese contexto, la institución indicó que presentó iniciativas al concurso convocado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Si bien adjudicó el Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas (CISFECH), advirtió que los resultados generaron preocupación en la comunidad científica nacional, junto con críticas públicas y solicitudes de mayor transparencia y revisión del proceso de evaluación.

Según el comunicado, tras conocerse los resultados “han quedado expuestas una serie de debilidades del sistema de evaluación que no contribuyen a la credibilidad del proceso”, lo que —plantea la universidad— debe resolverse de manera oportuna para evitar efectos negativos en el sistema científico a nivel territorial.

La universidad también sostuvo que distintos centros no adjudicados han manifestado reparos respecto del rol y los criterios utilizados por el panel nacional, instancia que —según el texto— habría modificado de forma significativa la tendencia de los resultados. Entre los centros mencionados figuran el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Humedales y Agua (CH2O), los que, pese a obtener evaluaciones destacadas, no lograron continuidad en la adjudicación.

En ese escenario, la UACh planteó la necesidad de evaluar la ampliación del número de centros adjudicados para evitar retrocesos en las capacidades científicas existentes y permitir el ingreso de iniciativas que hoy permanecen en lista de espera.

El comunicado subraya la relevancia estratégica del desarrollo científico para el país y su inserción internacional, recordando que el propio concurso establece que “los Centros deben realizar un aporte científico significativo en ámbitos de interés nacional y en el desarrollo de políticas públicas, operar como un Centro articulador de las competencias y capacidades disponibles en el país”.

La universidad enfatizó el rol de las instituciones públicas no estatales en el desarrollo científico nacional, señalando que su misión implica un compromiso público con el conocimiento en distintas áreas y regiones del país. En esa línea, concluyó que el llamado busca resguardar las capacidades instaladas y evitar retrocesos en áreas críticas, advirtiendo sobre la “urgencia de proveer la continuidad de estas capacidades nacionales que hemos ayudado a construir”.