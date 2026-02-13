Congresista de EE.UU advierte “consecuencias” a Chile por ayuda a Cuba y Kaiser le responde

El congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez advirtió que Chile “enfrentará consecuencias” por enviar ayuda humanitaria a Cuba y respaldar públicamente a la isla. Sus declaraciones fueron respondidas por el diputado Johannes Kaiser, quien pese a sus diferencias con el Gobierno, rechazó las amenazas y defendió la soberanía del país.

“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. (…) Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, escribió el Presidente Gabriel Boric a través de su cuenta en X.

Tras esa publicación, el legislador Carlos A. Giménez respondió señalando que desde el Congreso de Estados Unidos denuncian el respaldo del Mandatario chileno a lo que calificó como una “dictadura militar”. Además, sostuvo que “los chilenos, sobre todo, deben estar del lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”.

🚨Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de #Chile a la dictadura militar en #Cuba. Los chilenos sobretodo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar. https://t.co/5Bj6hsnX8X — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 12, 2026

Sus dichos generaron reacción desde Chile. El diputado libertario Johannes Kaiser, quien ha sido crítico del Ejecutivo en materia internacional, rechazó el tono del parlamentario estadounidense.

“Los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega. Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile. Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya 2 meses, poner término a la administración de izquierda”, escribió también en X.

Los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega. Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile. Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya 2 meses, poner término a la administración de izquierda… — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) February 13, 2026

La controversia se produjo luego de que el canciller Alberto van Klaveren confirmara que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, mecanismo que permite canalizar aportes mediante organismos internacionales y que autoriza contribuciones de hasta US$ 5 millones anuales a fondos, programas y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Desde Cancillería descartaron eventuales represalias por parte de Estados Unidos y enfatizaron que la decisión responde a razones humanitarias. En paralelo, senadores de oposición anunciaron que citarán al ministro para que explique el alcance de la medida y el uso de recursos fiscales.