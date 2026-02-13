Cruce por megaincendio: Vallejo rebate a Poduje y dice que “desconoce cómo funciona el Estado”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este viernes a los cuestionamientos formulados por el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto de su desempeño como ministra de enlace durante la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.

Las críticas surgieron luego de que Poduje, en entrevista con CNN Chile Radio, realizara un balance del proceso de reconstrucción en Viña del Mar. Según señaló, de un total de 4.600 viviendas afectadas, se han levantado cerca de 470. “Ha habido muy poco despliegue, mucho desorden. No hay nadie tomando decisiones”, afirmó.

En esa línea, el arquitecto apuntó directamente a Vallejo por su rol como ministra de enlace en la emergencia. “La ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió”, afirmó. Agregando que “lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya”. Incluso planteó que la secretaria de Estado “engañó a las familias” que confiaron en su presencia durante la crisis.

En una vocería realizada en La Moneda, y acompañada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Vallejo salió al paso de los cuestionamientos. Antes, Elizalde cuestionó el tono de las críticas y señaló: “¿Qué sentido tiene participar de estas pequeñeces, hacerse parte de estas pequeñeces, de quienes creen que se construye un mejor país en una pelea en el barro, con lógica de barra brava?”.

El jefe de gabinete subrayó que en tareas de Estado se requiere “actuar con altura de miras” y poner en el centro a las personas afectadas, recordando que el Ejecutivo ha debido enfrentar no solo la emergencia en Valparaíso, sino también recientes incendios en las regiones del Bío Bío y Ñuble.

Posteriormente, Vallejo profundizó en la controversia y sostuvo que Poduje “desconoce cómo funciona el Estado y cuáles son las responsabilidades asociadas a cada cargo”. “Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces o de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente”, afirmó.

La ministra agregó que este tipo de declaraciones “no le aportan nada ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto. Así que esperamos que el debate tenga mayor altura, eso es todo”.

La polémica se da en el contexto del reciente informe de la Contraloría que detectó sobreprecios y pagos sin respaldo en la administración de recursos destinados a la emergencia. Consultada previamente por esas observaciones, Vallejo enfatizó que “la emergencia no debería justificar nunca irregularidades”.

“La emergencia requiere mucha agilidad, disponer de muchos recursos rápidos y atender las necesidades, pero todo eso tiene que ser en el marco de la ley”, dijo anteriormente para Radio ADN. agregando que si bien en situaciones excepcionales se pueden agilizar procedimientos, como recurrir a tratos directos en lugar de licitaciones, esto no implica omitir controles.

La vocera aclaró que su rol como ministra de enlace no implicaba funciones administrativas ni la ejecución directa de proyectos habitacionales, sino tareas de coordinación política y articulación entre ministerios y autoridades regionales.