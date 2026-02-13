El último consejo de gabinete del Presidente Boric: llama a “darse la mano” para aprobar Sala Cuna

En el salón Montt Varas de La Moneda y a menos de un mes del cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric reunió por última vez en pleno a su gabinete para delinear las prioridades finales de su administración y emplazar al Congreso a destrabar proyectos clave.

La cita comenzó a las 8:30 horas y, salvo contingencias, marcó el cierre de los consejos de gabinete de su periodo. Frente a sus ministros, el Mandatario sostuvo: “Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile (…) y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día”.

Uno de los énfasis estuvo en la temporada de incendios forestales. Boric recalcó que ha sido un periodo “complejo y doloroso” en regiones como Ñuble, La Araucanía y Biobío, y pidió mantener el foco en la respuesta a la emergencia: “Queda mucho trabajo por hacer y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto”.

En materia legislativa, el Presidente llamó a retomar el trabajo parlamentario la primera semana de marzo, una vez concluido el receso de verano. Allí situó como prioridades la ley de incendios y el proyecto que pone fin al CAE, señalando que “si hay voluntad política podemos sacarlo adelante, nosotros la tenemos”.

El punto más político de su intervención fue el proyecto de Sala Cuna universal, que ha generado recriminaciones cruzadas con la oposición. “Ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico para hacerlo”, afirmó.

En esa línea, agregó que “acá de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar” y expresó su expectativa de que se pueda despachar en los primeros días de marzo.

Boric también destacó avances en el Plan Habitacional y aseguró que se alcanzará la meta comprometida. “Pese a que muchos agoreros no nos creyeron (…) vamos a lograr la meta y 260.000 familias van a tener viviendas sociales entregadas por nuestro gobierno”, dijo.

Finalmente, instruyó a sus ministros a garantizar un traspaso ordenado al próximo Ejecutivo, enfatizando la necesidad de entregar información completa y asegurar que el cambio de mando esté “a la altura de lo que el pueblo de Chile merece”. Con ese anuncio, el Presidente cerró su intervención reiterando que, más allá del 11 de marzo, seguirá trabajando “desde donde nos toque estar” por el país.