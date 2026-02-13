Subsecretario de Justicia advierte que “habrá responsabilidad en toda la línea” por reos liberados

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, sostuvo que los recientes errores que derivaron en la liberación de dos reos —uno en el Centro de Justicia de Santiago y otro en Viña del Mar— constituyen “negligencias graves”. Al respecto, se refirió al rol de Gendarmería y anunció medidas, entre ellas una denuncia interpuesta por el Gobierno ante el Ministerio Público.

En conversación con T13 En Vivo, la autoridad entregó mayores detalles sobre las acciones que se implementarán tras los casos ocurridos durante esta semana. “Va a haber responsabilidad en toda la línea y eso es lo que ayer reiteramos en una reunión”, agregando que “estos hechos son inaceptables”.

“La reiteración de los hechos nos parece preocupante, esto fue advertido en enero a través de otro protocolo”, dijo Muñoz. “La reiteración, además de las instrucciones claras y la falta de control, nos puede hacer pensar eventualmente que podría existir algún tipo de coordinación”, sostuvo.

Por esta razón, anunció la interposición de una denuncia ante el Ministerio Público para investigar si los hechos fueron premeditados. Detalló que la acción busca “descartar que estos hechos sean parte de una coordinación o que puedan existir delitos cometidos por funcionarios”.

Durante el último año han ocurrido ocho casos similares a los registrados en el Centro de Justicia de Santiago y en Viña del Mar. La autoridad señaló que de ese total ya han sido recapturadas cinco personas, mientras que aún restan dos de los recientemente liberados. Sin embargo, indicó que “afortunadamente no se trata de delitos de sangre; uno corresponde a robo en bienes públicos y otro a estafa”.

En este contexto, al igual que el día anterior en una conferencia de prensa, volvió a expresar su respaldo al director nacional de Gendarmería. “Ha entregado directrices muy claras respecto de varios principios que deben respetarse. El primero es que siempre tiene que haber un doble chequeo. No puede ser que la libertad quede a cargo de un solo funcionario en una sala o en una unidad penal”, sostuvo.

“Aquí no tenemos un problema de falta de claridad ni de procedimientos, tenemos un problema de ejecución, y es eso lo que vamos a revisar con Gendarmería”, añadió.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno se encuentran la apertura inmediata de sumarios administrativos, la destitución de los funcionarios involucrados y la suspensión de vacaciones de altos mandos para enfrentar la situación.

“Se instruye un sumario, se comunica a las policías, se destituye a las personas involucradas y también a quienes tenían la supervigilancia o el control del proceso, porque también deben asumir responsabilidades. Desde la persona que tenía el trato directo hasta la jefatura, y cuando hablo de jefatura me refiero al director regional”, explicó.

Finalmente, advirtió que “quedó extremadamente claro que esto tiene que terminar y que debemos ejercer las responsabilidades. La institución sabe que no puede repetirse una situación como esta ni en las próximas horas ni en el próximo mes. Si por alguna razón esto vuelve a ocurrir, las responsabilidades irán escalando”.