Las sociedades que Andrés Jouannet armó con imputados que acechan su futuro como subsecretario

A una semana de que se anunciara su designación como subsecretario de Seguridad en el futuro gobierno de José Antonio Kast, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, enfrenta fuertes cuestionamientos por sociedades que mantuvo con personas imputadas en causas de alta exposición pública. Se trata de empresas que, pese a estar constituidas, no figuran en sus declaraciones de patrimonio e intereses y que en algunos casos fueron creadas mientras Jouannet se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Dos de las sociedades fueron constituidas junto al empresario chino Bo Yang, también conocido como Emilio Yang, quien se encuentra imputado en la causa que investiga la Fiscalía por tráfico de influencias tras las gestiones realizadas por la diputada Karol Cariola (PC) ante la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para renovar una patente comercial vinculada a Yang.

Las otras empresa es Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA, creada en abril de 2019 y que registra término de giro desde noviembre de 2023, y Labs Latin America Business Strategy SpA, constituida en agosto de 2021 junto a Harold Correa —también imputado en el caso de financiamiento irregular de la política en la arista SQM—, la cual no habría sido cerrada. Desde el entorno de Jouannet aseguran, no obstante, que esta última nunca inició actividades ni se registró ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), según consignó hoy La Segunda.

La tercera sociedad en cuestión es Impresiones Quizapú Ltda., constituida en junio de 2015, dos meses antes de que Jouannet asumiera como intendente de La Araucanía, junto a Alberto Hadad, representante del Gremio de Empresarios de Tragamonedas y formalizado en agosto de 2019 por infracciones en las rendiciones de la candidatura a diputado de su padre, Nelson Hadad.

Aunque la empresa no inició actividades y presentó término de giro en octubre de 2017, Jouannet sí la incluyó en su declaración de patrimonio e intereses al asumir como intendente en septiembre de 2015, pero no la incorporó en sus declaraciones posteriores como diputado.

Según recoge el citado medio, desde el entorno del futuro subsecretario explican que las sociedades no se incluyeron en las declaraciones porque “ya no funcionan” y enfatizan que Labs Latín America Business Strategy spa fue inscrita en notaría y sin registro ante el SII, por lo que “no podría haber sido cerrada”.

“Cuando hay ruido no hay que omitirlo”

Ante la polémica, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser ―quien ya había advertido tras los últimos nombramiento que “no sé si va a funcionar todo lo bien que se espera”―, expresó su preocupación y atención por el hecho.

“Nos parece muy complejo que esa nominación en Seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga, por lo que nosotros vamos a observar con mucha detención la actividad del subsecretario en el futuro“, afirmó en conversación con Radio Bio Bío.

En contraste, la diputada Ximena Ossandón (RN) señaló que da por hecho “que el equipo de asesores de la OPE que han estado asesorando los nombramientos habrán investigado y sopesado esta situación”.

En tanto, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, planteó en Tele13 Radio que el equipo del Presidente Electo deberá repasar el nombramiento. “Es lógico, por una cuestión política. Y en esa nueva conversación determinarán si corresponde hacer alguna declaración, si corresponde tomar alguna decisión o si corresponde ratificar solamente”. Sin embargo, también reparó en que “políticamente, cuando hay ruido no hay que omitirlo, hay que ver qué está pasando“.

Fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalaron que los antecedentes ya eran conocidos (por haber sido publicados previamente por Ciper y La Tercera), y que tras revisarlos con Jouannet no fueron considerados un impedimento para nombrarlo, por cuanto ni las sociedades tuvieron actividad ni la Fiscalía tuvo por investigado al diputado en ningún momento.

Pese a ello, en la OPE decidieron no emitir declaraciones tras la publicación del artículo que reflotó el caso.

En medio de la controversia, la agenda oficial del futuro gobierno continuó. Este jueves se realizó una reunión de coordinación logística para la ceremonia de cambio de mando, con participación de la futura ministra Trinidad Steinert (Seguridad Públca), Fernando Barros (Defensa), Martín Arrau (OO.PP) y representantes de Carabineros. Entre los ausentes, sin embargo, se encontraba precisamente Andrés Jouannet.