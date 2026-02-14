Contraloría detecta millonarias irregularidades en manejo de recursos tras megaincendio de Viña
Cinco auditorías revelaron pagos sin respaldo, gastos improcedentes y sobreprecios en la Delegación Presidencial, municipios y el MOP. Contraloría ordenó sumarios y remitió antecedentes a Fiscalía y al CDE.
-
Contraloría detecta irregularidades: La Contraloría General de la República identificó millones de pesos en irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.
-
Cinco auditorías realizadas: Se emitieron cinco informes de auditoría que abarcan a la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué y la Dirección Regional de Arquitectura del MOP.
-
Pagos sin respaldo: Los informes detectaron pagos que no contaban con documentación suficiente para justificar adquisiciones y contratos realizados durante la emergencia.
-
Gastos improcedentes y sobreprecios: Se observaron gastos improcedentes, eventuales sobreprecios y el uso no justificado de trato directo, lo que contraviene normas de compras públicas.
-
Falencias de control y trazabilidad: Los informes advirtieron deficiencias en los controles internos y en la trazabilidad de ayudas y beneficios entregados a los damnificados.
-
Acciones ordenadas: A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la apertura de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para posibles acciones legales.
-
Ejemplos concretos: Informes señalaron pagos sin respaldo por más de $586 millones en la Delegación Presidencial y faltas de trazabilidad en ingresos, gastos y ayudas en Viña del Mar.
-
Llamado a mejorar controles: El organismo enfatizó la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la transparencia en la administración de fondos, especialmente en contextos de emergencia