Contraloría detecta millonarias irregularidades en manejo de recursos tras megaincendio de Viña

Contraloría detecta irregularidades: La Contraloría General de la República identificó millones de pesos en irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

Cinco auditorías realizadas: Se emitieron cinco informes de auditoría que abarcan a la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué y la Dirección Regional de Arquitectura del MOP.

Pagos sin respaldo: Los informes detectaron pagos que no contaban con documentación suficiente para justificar adquisiciones y contratos realizados durante la emergencia.

Gastos improcedentes y sobreprecios: Se observaron gastos improcedentes, eventuales sobreprecios y el uso no justificado de trato directo, lo que contraviene normas de compras públicas.

Falencias de control y trazabilidad: Los informes advirtieron deficiencias en los controles internos y en la trazabilidad de ayudas y beneficios entregados a los damnificados.

Acciones ordenadas: A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la apertura de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para posibles acciones legales.

Ejemplos concretos: Informes señalaron pagos sin respaldo por más de $586 millones en la Delegación Presidencial y faltas de trazabilidad en ingresos, gastos y ayudas en Viña del Mar.