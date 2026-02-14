“Criminales financieros”: oposición critica al Gobierno tras confirmarse déficit fiscal estructural

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), confirmó que el déficit fiscal estructural alcanzó 3,55% del PIB, equivalente a cerca de US$13.200 millones, superando ampliamente la meta de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos y marcando el tercer incumplimiento consecutivo del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Las cifras —que también quedaron por sobre el 2,2% proyectado en el informe del tercer trimestre— reactivaron el debate político en el Congreso sobre la situación económica que enfrentará la administración entrante de José Antonio Kast.

“Herencia desastrosa”

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que “la herencia del Presidente Boric en materia económica es simplemente un desastre” y añadió que “estimaban un menos 1,1% y terminaron en menos 3,5%. Esto es dejar prácticamente al país en bancarrota”.

En la misma línea, el diputado Henry Leal (UDI) afirmó que “13 mil millones de dólares es una deuda gigantesca” y que el Ejecutivo “se equivocó todos los años en la estimación de los ingresos fiscales”, agregando que “no hubo pandemia ni terremoto que lo explique”.

El diputado Felipe Donoso (UDI) señaló que “las fiestas siempre las termina pagando alguien, en este caso todo Chile”, acusando un gasto “populista” por sobre los ingresos efectivos.

Desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno calificó la situación como resultado de “criminales financieros” y sostuvo que el balance “no tiene ningún respeto por el buen uso de los recursos públicos”.

El diputado Agustín Romero (Republicano), integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que “proyectaron ingresos que no llegaron y no ajustaron el gasto como correspondía”, agregando que el gobierno “no tiene calidad moral para exigir responsabilidad al Congreso”.

Por su parte, el senador Hotuiti Teao (Republicano) indicó que el déficit “no solo es el más alto registrado en periodos sin crisis, sino que supera ampliamente la meta comprometida”, anunciando que solicitarán que la Comisión de Hacienda cite al ministro para que asuma responsabilidades políticas.

El jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, afirmó que “no es solo una cifra técnica: es la confirmación de que este Gobierno administró mal las finanzas públicas”, agregando que “cuando se administra mal, quienes pagan el costo son las familias chilenas”.

El senador Rojo Edwards (IND-PSC) escribió en X: “Qué manera de llevarse toda la plata para la casa. 3,6% de déficit estructural. Ahora entendemos por qué renunció (Mario) Marcel”.

Anuncian comisión investigadora

Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez calificó la cifra como “muy preocupante y muy por sobre las metas comprometidas”, señalando que “estas señales fueron advertidas oportunamente por el Consejo Fiscal Autónomo”, pero “esas advertencias fueron desoídas”.

La parlamentaria anunció que en marzo impulsarán una comisión investigadora para analizar el manejo fiscal.

El diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) sostuvo que “este no es un hecho aislado: es el tercer incumplimiento consecutivo” y advirtió que “cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, se compromete la estabilidad económica”.

El diputado independiente Jaime Araya afirmó que “el dato es brutal y mata el relato de salida que intenta instalar el gobierno”, señalando que “las cifras son mediocres o derechamente malas”.

Varios parlamentarios advirtieron que el escenario limitará el margen de acción del próximo gobierno. El diputado Jorge Durán indicó que “al próximo gobierno le va a costar mucho reactivar la economía” y que “va a haber que apretarse el cinturón de verdad”.

El debate se da en un contexto en que la deuda pública bordea el 41% del PIB, según consignaron parlamentarios, y donde el Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido sobre riesgos de desviaciones en la trayectoria de consolidación fiscal.