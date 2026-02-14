Ministro Gajardo no descarta “sabotaje” dentro de Gendarmería a la reforma de la institución

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, endureció este sábado su tono frente a la liberación errónea de dos imputados ocurrida durante la semana y aseguró que, además de negligencia, no se puede descartar la existencia de corrupción o incluso sabotaje en el contexto de la reforma a Gendarmería.

En entrevista con Meganoticias, el secretario de Estado calificó los hechos como “casos impresentables” y sostuvo que se trata de “negligencias inexcusables”, agregando que “los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió”.

Gajardo explicó que, para evitar nuevas situaciones similares, el Gobierno implementó un sistema de doble verificación en las órdenes de liberación. “No solo el funcionario que está en el recinto penal o en el tribunal respectivo tiene que llevar adelante las órdenes de liberación”, señaló, detallando que ahora deberán validar la decisión con su superior jerárquico, ya sea el alcaide o el director regional.

“El funcionario que está en el recinto penal y el funcionario que está en el tribunal respectivo tienen que ver con su superior jerárquico (…) si corresponde o no la liberación para que no se generen estas liberaciones por error”, afirmó.

Sin embargo, el ministro fue más allá y planteó que podría haber otras motivaciones detrás de los hechos. “Nosotros no descartamos que aquí hayan otras motivaciones. Que hayan posibles comisiones de delito. Es decir, puede haber un error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje”, indicó.

A su juicio, la hipótesis de sabotaje se vincula con el proceso de modernización que enfrenta la institución. “Gendarmería está en plena reforma. Una reforma que ha sido muy resistida al interior (…) por parte, principalmente, de personas que no quieren que esta reforma siga adelante”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si existieron delitos. “Si es que eventualmente hay corrupción, que eso lo investigue el Ministerio Público. Y si eventualmente hay sabotaje, que lo investigue el Ministerio Público”, recalcó.

Finalmente, el titular de Justicia defendió la gestión actual en materia de fugas, asegurando que las cifras han disminuido pese al aumento de la población penal. “Hemos tenido menos fuga, hemos logrado disminuir de la decena de fugas que habían en gobiernos anteriores (…) Estas cosas no son por la suerte, sino que es producto de un trabajo”, concluyó.