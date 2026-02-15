Gobierno blinda a Pacheco al mando de Codelco tras auditoría sobre accidente en El Teniente

A dos días de que Codelco informara que una auditoría interna detectó “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial” tras un accidente ocurrido en 2023 en la División El Teniente, el Gobierno salió a respaldar al presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la situación este fin de semana y destacó que, en el marco de las investigaciones, se han adoptado medidas para esclarecer completamente lo ocurrido.

La auditoría —realizada en 2025 en el contexto de las indagatorias por el accidente que dejó víctimas fatales— identificó además “desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y exejecutivos”. A partir de esos hallazgos, dejaron sus cargos Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades, exgerente de minas y gerente de proyectos; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones.

La salida de los ejecutivos abrió cuestionamientos políticos hacia la conducción superior de la minera estatal. Parlamentarios de distintos sectores emplazaron a Pacheco a asumir responsabilidades por los hechos.

Consultado por una eventual salida del presidente del directorio, Elizalde respondió que el Ejecutivo valora “las medidas que ha tomado Codelco. En primer lugar, las que generaron este informe. Y en segundo lugar, la desvinculación de los gerentes conforme lo estableció el directorio de Codelco”.

En esa línea, sostuvo que “quien ha sido uno de los promotores precisamente para el total esclarecimiento de los hechos dentro de la propia empresa, ha sido Máximo Pacheco”.

“Él ha liderado todo el trabajo que está llevando adelante la empresa para el total esclarecimiento de los hechos. Y eso es lo que se requiere, que se conozca la verdad, que se determinen cuáles fueron las causas del accidente”, añadió.

Finalmente, el ministro afirmó que el informe conocido “da cuenta del compromiso que suscribimos con las familias de quienes fallecieron en el marco de este siniestro”, el cual —dijo— consiste en “el total esclarecimiento de los hechos”, para que “finalmente aquí se sepa qué fue lo que aconteció”.