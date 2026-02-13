Codelco destituye a tres ejecutivos por ocultar información sobre accidente en mina El Teniente

En medio de la investigación por el accidente que costó la vida a seis trabajadores en la División El Teniente, Codelco resolvió remover a tres altos ejecutivos luego de detectar irregularidades en la entrega de información técnica a la autoridad sectorial.

La decisión fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y afecta a Claudio Sougarret, hasta ahora gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la división; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones de la estatal. Todos dejarán sus cargos con efecto inmediato.

Según detalló la compañía, una auditoría interna realizada tras el accidente del 31 de julio de 2025 permitió identificar “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial” luego de un estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023, además de otras desviaciones en el mismo período.

El directorio señaló que estas situaciones constituyen “incumplimientos graves de deberes” y que, en sesión extraordinaria, tomó conocimiento tanto del informe de una consultoría internacional como de los resultados de la auditoría interna solicitada en enero de 2026.

Tras revisar los antecedentes, el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, optó por “la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable”. Asimismo, se informó que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público.

En paralelo, el informe internacional detectó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la estructura corporativa. Por ello, el directorio resolvió impulsar una reorganización en la división, que pasará a integrar el comité ejecutivo de la empresa, con apoyo de una asesoría independiente.

En cuanto a los reemplazos, Gustavo Reyes Bórquez asumirá como gerente general interino de El Teniente; Lindor Quiroga Bugueño como vicepresidente de operaciones interino; Claudio Canut de Bon como gerente general interino de Andina; y Marcelo de Luca Ramírez como gerente de proyectos interino en El Teniente.

“Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales”, indicó la empresa, agregando que, como se comprometió tras la tragedia, “Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia”.