Pese a críticas, ministro Elizalde defiende ayuda del Gobierno al “pueblo de Cuba”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a respaldar la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba y respondió a los cuestionamientos surgidos desde la oposición, que han advertido eventuales efectos en la relación con Estados Unidos e incluso en una eventual postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

Consultado sobre el tema, el secretario de Estado recordó que el propio gobierno estadounidense anunció medidas similares. “El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba. El gobierno de Trump anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba”, afirmó.

“¿Por qué habría de perjudicar las relaciones entre nuestros dos países cuando Chile está anunciando lo mismo, ayuda humanitaria al pueblo de Cuba? Creo que a veces se generan debates conforme a la política interna, pero que no dan cuenta de la información general”, agregó.

Elizalde enfatizó que la asistencia no está dirigida a las autoridades de la isla. “Tal como lo dijo el canciller (Alberto Van Klaveren), esta ayuda no es al gobierno de Cuba, es al pueblo de Cuba, que está viviendo una situación humanitaria compleja. Estamos hablando de niñas, niños que eventualmente no van a tener qué comer”, señaló.

Asimismo, recordó que Cuba colaboró con Chile tras el terremoto de 2010. “En el pasado, Cuba realizó ayudas solidarias con Chile cuando envió profesionales después del terremoto del 2010. Después de ese terremoto envió profesionales que además permanecieron más del tiempo estipulado originalmente”, indicó.

El ministro precisó que distintos países han adoptado decisiones similares, entre ellos México, Brasil y Estados Unidos. En el caso chileno, explicó, la ayuda será canalizada a través de UNICEF, mientras que en el caso estadounidense se hará mediante la Iglesia Católica y Cáritas.

“Lo que ha decidido el gobierno, en el marco de lo que están haciendo distintos gobiernos del mundo, y particularmente de América Latina, incluso Estados Unidos, es enviar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. ¿Por qué habría de dañar las relaciones entre Chile y Estados Unidos cuando el propio Departamento de Estado ha anunciado que va a enviar ayuda humanitaria a Cuba?”, concluyó.