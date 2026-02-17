Caso Audio-Factop: Fiscal Lorena Parra deberá declarar tras solicitud de defensa de Luis Hermosilla

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió parcialmente una solicitud presentada por la defensa del abogado Luis Hermosilla, ordenando al Ministerio Público tomar declaración, en calidad de testigo, a la fiscal regional Lorena Parra. La medida se dio en medio de la segunda jornada de la audiencia por la solicitud la reapertura del caso Factop-Audio.

El lunes, el tribunal ya había aprobado parte de los requerimientos planteados por las defensas de Leonarda Villalobos y de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, los que tenían el fin de obtener mayor información sobre fondos de inversión y a acceder a conversaciones vinculadas al empresario Daniel Sauer.

Durante la jornada de este martes se analizaron las peticiones presentadas por la defensa de Luis Hermosilla. En ese contexto, el tribunal dio lugar a uno de los planteamientos y dispuso que el Ministerio Público cite a declarar, como testigo, a la fiscal regional Lorena Parra, quién está a cargo de la causa.

AHORA Caso Factop: 4° Juzgado de Garantía acoge solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla y ordena al Ministerio Público tomar declaración a la fiscal regional Lorena Parra, calidad de testigo. pic.twitter.com/SbvizOijXF — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 17, 2026

El argumento de la defensa para solicitar tomar la declaración, es por eventuales inhabilidades al inicio de la investigación. Esto, ya que según la defensa, Hermosilla habría intervenido en el proceso de Parra para acceder al cargo de fiscal regional Metropolitana Oriente, tanto en la postulación como en la inclusión en la terna que derivó en su nombramiento.

Con la resolución del tribunal, la Fiscalía deberá incorporar la declaración de la fiscal Parra dentro de las diligencias solicitadas en esta etapa del proceso. Cabe recordar, que en octubre de 2024, el fiscal nacional, Ángel Valencia, había rechazado inhabilitar a la fiscal del Caso Audio.

La investigación que involucra a Hermosilla se inició en noviembre de 2024, tras la difusión de un audio grabado por Villalobos, en el que el abogado hacía referencia a presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos. El registro fue enviado por Rodrigo Topelberg al medio Ciper, lo que dio origen al denominado caso Audio.

Con esta determinación, el tribunal fijó en 60 días el plazo de la reapertura de la investigación para que se concreten las diligencias pendientes aprobadas, en una causa que ya se encontraba en antesala de juicio oral.

En esa oportunidad, se había solicitado una condena de 14 años de cárcel en contra del abogado Luis Hermosilla, por los delitos de soborno, tráfico de influencias, delitos tributarios por más de $800 millones y lavado de activos.