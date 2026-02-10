Las tres causas que mantiene la Fiscalía contra Andrés Chadwick en medio del caso Hermosilla

El nombre de Andrés Chadwick, histórico dirigente de la UDI y exministro del Interior, volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de confirmarse que mantiene la calidad de imputado en tres causas distintas que indaga la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco del caso Hermosilla.

Según el sitio Reportea, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal destinada a revisar las cuentas bancarias y actividades de Chadwick. Esa indagatoria —de carácter reservado— sigue vigente y es hoy una de las tres causas en las que el histórico dirigente de la UDI figura como imputado.

Chadwick, amigo cercano y socio político de Luis Hermosilla por más de tres décadas, aparece mencionado en distintas aristas del denominado caso Hermosilla, donde la fiscalía ha detectado un entramado de gestiones privadas, lobby ante autoridades y transferencias de dinero que hoy están bajo escrutinio penal.

La causa reservada: pagos y gestiones privadas

La investigación más sensible es una causa abierta inicialmente por el fiscal Miguel Ángel Orellana —hoy a cargo de la Fiscalía Supraterritorial— y actualmente seguida por el fiscal Felipe Sepúlveda. En ella, el Ministerio Público indaga pagos realizados por Hermosilla a Chadwick entre 2020 y 2022, período posterior a la salida del exministro del gobierno de Sebastián Piñera.

Según antecedentes recopilados por la fiscalía, desde cuentas bancarias de Hermosilla y de sus sociedades se habrían transferido al menos $226 millones a favor de Chadwick. El foco está puesto en determinar si esos pagos se vinculan con gestiones realizadas ante autoridades públicas en beneficio de clientes privados de la oficina que ambos compartían en Vitacura.

Entre los clientes bajo análisis figuran empresas y grupos de alto perfil, como Clínica Las Condes, Huawei, Grupo Patio, AFP PlanVital, VivoCorp y Graneles de Chile, entre otros. La fiscalía busca establecer si Chadwick intervino, directa o indirectamente, ante autoridades administrativas o políticas para favorecer intereses particulares, y si aquello guarda relación con los pagos recibidos.

Graneles de Chile y gestiones en Hacienda

Una de las aristas más documentadas es la relacionada con Graneles del Sur, holding controlado por el empresario Gonzalo Vial Concha. Durante la pandemia, la empresa enfrentaba una compleja situación financiera, con deudas que superaban los US$290 millones.

Chats contenidos en el teléfono de Hermosilla —incautado por la fiscalía— muestran coordinaciones con Chadwick para contactar al entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, con el fin de explorar apoyos estatales o soluciones de liquidez. En esos mensajes, Chadwick da cuenta de conversaciones sostenidas con la autoridad, las que posteriormente fueron informadas a Hermosilla.

Los fiscales analizan si estas gestiones se realizaron cuando Chadwick ya no tenía cargo público, pero igualmente aprovechando redes políticas y acceso a autoridades, lo que podría configurar delitos asociados a tráfico de influencias o cohecho, dependiendo del cruce con los pagos detectados.

Clínica Las Condes, Huawei y otros clientes

Otra línea de investigación apunta a gestiones en favor de la Clínica Las Condes, particularmente durante 2020, cuando el centro de salud enfrentó resoluciones judiciales que obligaban al envío de cientos de trabajadores a sus hogares en plena pandemia. Chats revelan coordinaciones para contactar a asesores del segundo piso de La Moneda y monitorear recursos judiciales en curso.

Asimismo, la fiscalía examina el vínculo con Huawei, tras revelarse gestiones de la oficina Hermosilla-Chadwick para facilitar reuniones entre ejecutivos de la firma china y autoridades del gobierno de Gabriel Boric. Estas gestiones se cruzan con pagos que la empresa habría realizado al entorno de Hermosilla.

Escoltas de Carabineros: segunda causa activa

Una segunda investigación en curso se relaciona con el uso de escoltas de Carabineros asignados a Chadwick tras su salida del Ministerio del Interior en 2019. De acuerdo con los antecedentes reunidos, funcionarios policiales habrían sido utilizados para tareas administrativas privadas, como traslado de documentos, cobro de cheques y apoyo logístico a la oficina que compartía con Hermosilla.

Esta causa se inició tras una denuncia parlamentaria y sigue activa en la Fiscalía Oriente, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Araya.

El nexo con Manuel Guerra

La tercera causa en la que Chadwick figura como imputado es la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Arica, que indaga eventuales delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto cometidos por el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra.

En ese contexto, se investiga si Chadwick habría intervenido para facilitar la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián tras su salida del Ministerio Público, institución donde Chadwick mantenía influencia. El Ministerio Público analiza si esa contratación fue parte de un intercambio de favores, lo que podría configurar ilícitos penales.