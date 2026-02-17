Jessica López tras reunión con Arrau: “no hay más diferencia que pedir que se valore lo hecho”

La titular del Ministerio de Obras Públicas, Jéssica López, se reunió este martes con Martín Arrau, quien asumirá el cargo el 11 de marzo con el inicio del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, en una cita marcada por el énfasis en un traspaso ordenado y en dejar atrás las diferencias públicas registradas semanas antes.

El encuentro se realizó en las dependencias ministeriales y se extendió por cerca de tres horas. Ambas autoridades calificaron la instancia como “muy productiva y positiva”, adelantando que sostendrán nuevas reuniones en las próximas semanas para profundizar materias pendientes de la cartera.

Tras la cita, López explicó que el proceso considera tanto aspectos operativos como estratégicos de largo plazo, señalando que el ministerio aborda múltiples áreas y que el traspaso se está realizando a “toda marcha”, incluyendo materias institucionales y reflexiones que deberán quedar instaladas para la nueva administración.

Por su parte, Arrau agradeció a la ministra, al subsecretario Danilo Núñez y a los funcionarios por la información entregada durante la jornada. En ese contexto, reforzó la idea de continuidad institucional, indicando que las obras públicas son del Estado y que estos procesos deben desarrollarse de forma ordenada para resguardar su trascendencia y evitar impactos en la continuidad de los proyectos.

El encuentro ocurre semanas después del cruce entre ambas autoridades a propósito del rol político y simbólico del “corte de cintas”. En declaraciones a Diario Financiero, Arrau había planteado que el ministerio es “muy robusto” y que su foco estaría en “reinstitucionalizar” la cartera, afirmando que “no vengo a cortar cintas” y que el objetivo es entregar un sistema más ordenado, con mayor competencia y claridad.

La ministra respondió entonces en redes sociales, defendiendo el valor institucional de esos hitos y subrayando que representan el cierre de trabajos que involucran a equipos del Estado, empresas contratistas y a las comunidades beneficiadas por las obras.

Consultado posteriormente por ese episodio, Arrau sostuvo que la situación fue tomada “con humor”, destacando el buen ambiente actual y la disposición a seguir trabajando en conjunto en próximas reuniones y temas específicos.

López cerró señalando que, a su juicio, “no hay más diferencia” que solicitar que se valore el trabajo realizado por los equipos del ministerio y contratistas, recordando además el contexto complejo tras la pandemia, la inflación y la situación económica. En ese marco, afirmó que se lograron resolver dificultades y agilizar procesos, agregando que lo que buscan es que esos resultados “sean reconocidos, nada más”.