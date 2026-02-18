Publicidad
Máximo Pavez por bilateral con Víctor Ramos: "Reunión muy buena y fructífera"

Máximo Pavez por bilateral con Víctor Ramos: “Reunión muy buena y fructífera”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El actual y el futuro subsecretario del Interior sostuvieron un encuentro de más de dos horas donde revisaron funciones estratégicas del cargo y el proceso de cambio de mando.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sostuvo una reunión de traspaso con su sucesor designado, Máximo Pavez, en el marco del cambio de mando entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la futura administración del mandatario electo José Antonio Kast. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, abordó funciones estratégicas de la Subsecretaría, coordinación política, emergencias y estados de excepción, en un proceso que ambas autoridades calificaron como protocolar, positivo y republicano.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y su sucesor designado, Máximo Pavez, sostuvieron este miércoles una reunión bilateral de traspaso que se extendió por poco más de dos horas, instancia que ambas autoridades calificaron como positiva y centrada en la continuidad institucional.

La cita se desarrolló durante la mañana y formó parte del proceso de cambio de mando entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la futura administración del Mandatario electo, José Antonio Kast.

Tras el encuentro, Ramos explicó que ya existía coordinación previa en distintas materias vinculadas al funcionamiento de la Subsecretaría. En ese contexto, señaló que “ha sido una reunión protocolar, formal, donde hemos podido repasar las funciones estratégicas que esta histórica repartición del Estado lleva a cabo, como centro de gobierno, como coordinación frente a la emergencia, los diferentes estados de excepción que existen a lo largo de nuestro país, tanto en la frontera norte como en la Macrozona Sur”

La autoridad saliente también destacó el trabajo de las divisiones de Gobierno Interior y de coordinación interministerial, afirmando que el encuentro se dio en un “espíritu republicano”, en línea con el mandato del Ejecutivo, y con la convicción compartida de que la institución es clave para el funcionamiento del Estado.

Por su parte, Pavez calificó la cita como “muy buena y fructífera” y agradeció la disposición del subsecretario saliente y su equipo. El futuro titular indicó que en la reunión se repasaron áreas relevantes para la gestión del Estado, incluyendo emergencia, migración, coordinación política y los desafíos propios del cambio de administración.

18 de febrero de 2026 / SANTIAGO
Maximo Pavez, el subsecretario del Interior entrante, llega al Palacio de La Moneda, para sostener una reunion con Victor Ramos, Subsecretario del Interior.
FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO

El también exsubsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que el proceso de traspaso “está siendo y va a ser ejemplar”, destacando la tradición institucional del país en este tipo de transiciones.

Consultado por temas de contingencia política, el futuro subsecretario declinó referirse a ella y señaló que no le corresponde comentarlos en esta etapa.

