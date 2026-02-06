Sin ahondar en aborto, Orellana y Marín sostienen reunión bilateral por el Ministerio de la Mujer

Este viernes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y su sucesora designada por el presidente electo José Antonio Kast, Judith Marín, sostuvieron la reunión bilateral de traspaso en las dependencias de la cartera. El encuentro, que incluyó un recorrido por las instalaciones, marca el inicio formal de la transición en este ministerio.

Al finalizar la cita que se extendió por cerca de tres horas, ambas autoridades entregaron declaraciones. La ministra Orellana señaló: “Estamos muy contentas como Ministerio de la Mujer, junto a nuestro equipo, de haber realizado nuestra bilateral de traspaso conforme a las instrucciones que nos ha dado el Presidente Gabriel Boric”.

La titular detalló que los focos estuvieron en “la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el fortalecimiento, que todavía tiene etapas pendientes, de la atención a las mujeres que viven violencia”.

Por su parte, Judith Marín agradeció la disposición y afirmó que conocieron “un poco más del estado actual del ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros es sumamente relevante”.

Respecto a sus prioridades, declaró: “Nuestro compromiso es avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer en seguridad, impulso económico, materia laboral, donde tenemos cifras de desempleo récord en estos últimos 15 años”.

La reunión se da en un contexto político de expectativa por el cambio de orientación que traerá la nueva administración. Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) y vinculada a sectores evangélicos, asumirá una cartera que en el gobierno de Boric fue parte del comité político y se alineó con la declaración del primer “gobierno feminista” de Chile.

Consultada sobre la agenda de aborto durante el mandato de José Antonio Kast la futura ministra optó por no ahondar, afirmando: “Tenemos un diagnóstico común que es avanzar por todas las mujeres de Chile”. Asimismo, declinó referirse a las críticas por su nombramiento: “Desde el 11 de marzo podrán evaluar nuestro trabajo”.

El traspaso también se enmarca en un escenario de incertidumbre del oficialismo respecto a la continuidad de proyectos emblemáticos como la Ley de Sala Cuna Universal, cuya tramitación recaerá de pleno en la nueva administración.