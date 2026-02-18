Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo

A pocas semanas del cambio de mando, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó que José Antonio Kast dejará su militancia en la colectividad antes de asumir como Presidente de la República el próximo 11 de marzo. La renuncia fue uno de los compromisos anunciados durante la campaña y, según el dirigente, se concretará dentro de las próximas semanas como parte del proceso de instalación del nuevo gobierno.

“Se van cumpliendo todos los hitos que en algún momento desde el 14 de diciembre en adelante habíamos supuesto para estos días de instalación. Uno de ellos, simbólico para nosotros en el Partido Republicano, es precisamente que el presidente electo, antes de asumir el cargo de Presidente de la República, deje la militancia del partido que fundó y que con un gran trabajo miles de personas hemos logrado construir en estos años”, comentó Squella.

El timonel destacó que la decisión tiene un fuerte componente institucional. “Estos son hitos que están llenos de responsabilidad, están llenos de simbolismo”, afirmó.

Además, recordó que durante la campaña defendieron la idea de que el Mandatario no mantuviera afiliación partidaria. “Cuando estábamos en plena campaña, nosotros decíamos que efectivamente lo que corresponde es que un Presidente de la República no tenga militancia política (…) hoy quedan dos o tres semanas para que eso se materialice”, sostuvo.

Aunque no existe una fecha definida para formalizar la renuncia, Squella fue enfático en precisar el plazo: “Sabemos que esto tiene que ser antes del 11 de marzo”.